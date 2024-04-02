Open AI сделала нейтросеть ChatGPT доступной для пользователей без регистрации

Компания Open AI объявила о доступности нейросети ChatGPT для пользователей без обязательной регистрации. Это решение направлено на упрощение опыта использования искусственного интеллекта.

Согласно заявлению на сайте компании, более 100 миллионов людей из 185 стран уже еженедельно пользуются этой нейросетью.

“Мы внедряем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями”, – отмечают в Open AI.

Помимо этого шага, разработчики ChatGPT представили клонирующую голоса нейросеть. Специалисты OpenAI предлагают использовать эту технологию для восстановления голоса у людей, страдающих от его потери.

Они также выделили потенциальные угрозы, связанные с современными генеративными моделями, и предложили способы их решения. Например, банкам и другим организациям рекомендуют постепенно отказаться от биометрической аутентификации по голосу и информировать людей о возможных угрозах ИИ.