 

«Ситилинк»: продажи видеокарт в РФ за первый квартал 2024 года выросли на 23%

02.04.2024, 10:02, Разное
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Продажи видеокарт в РФ за первый квартал 2024 года достигли рекордного уровня, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера «Ситилинк».

Объем продаж в штуках вырос на 23% в прошлом году. Это на 18% больше, чем в 2022 и на 19% выше, чем в 2021 году.

По денежному выражению объем продаж вырос на 53% по сравнению с первым кварталом прошлого года. При сравнении с 2022 годом и 2021 годом прирост составил 8% и 25% соответственно.

Среди покупателей «Ситилинка» наибольшей популярностью пользовались видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060 и 3060, составляя 40% топ-10 самых популярных товаров в этой категории. На втором месте в топ-10 оказался графический ускоритель Nvidia GeForce RTX 3050.

Количество заказов видеокарт увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом. В сравнении с 2022 годом и 2021 годом прирост составил 28% и 34% соответственно.

Лидерами по объему заказов видеокарт в первом квартале 2024 года стали Palit, Gigabyte и MSI. Самой востребованной видеокартой по количеству покупок оказалась Palit GeForce RTX 4060 Dual с 8 ГБ видеопамяти.


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