Мнение: Погода в доме

Московская погода тоже не дает скучать. Вчера я запарился гулять по Москве в зимней куртке – было внезапно +16. Сегодня и вовсе, пишут, днем +23! Сейчас вечер – +16. И самое смешное – что в доме продолжают топить! Я потрогал – батареи теплые. Кстати, вполне возможно, что не зря – в конце недели обещают опять минус… и снег!

Однако выходит небольшая парилка… в квартире. Еще бы – больше 20 на улице да еще и батареи жарят. Что происходит в мире – непонятно. Возможно, летом все-таки сбудется мой самый страшный кошмар – повторение московского лета 2010 года.