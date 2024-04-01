 

Окрашивание бровей: как правильно выбрать цвет, краску и способ

01.04.2024, 23:41, Разное
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Красивые и четкие брови делают лицо более выразительным. Многие женщины тратят много времени на придание им формы. Вы можете сделать эту часть лица еще более привлекательной с помощью окрашивания. В последние годы эта процедура завоевывает популярность. Мы расскажем, как правильно выбрать цвет, краску и способ окрашивания бровей.

Преимущества окрашивания

Окрашивание бровей создает красивое обрамление для черт лица. Эта процедура избавит вас от необходимости ежедневно придавать цвет волоскам с помощью карандаша. Она дает довольно стойкие результаты.

Окрашивание подойдет женщинам с нечеткими, невыразительными или редкими бровями. Эта процедура сделает их визуально более густыми. Также цвет поможет скорректировать несовершенства в области над глазами.

Однако вы можете попробовать окрашивание даже в том случае, если вы полностью довольны своей формой бровей. Это позволит вам поэкспериментировать с цветом и примерить разные образы.

Как выбрать цвет

Выбор цвета во многом зависит от желаемого эффекта. Если вы хотите получить естественный результат, то следует выбирать краску, которая немного темнее, чем ваш натуральный цвет волос.

Если вы предпочитаете смелый и экстравагантный образ, то можете выбрать такой цвет, который отличается от оттенка вашей шевелюры. Вы можете проявить креативность и экспериментировать с разными тонами. Например, можно подобрать краску, сочетающуюся с цветом ваших глаз.

Можно ли использовать краску для волос

Не используйте для бровей краску, предназначенную для волос. Она не подходит для лица, так как содержит агрессивные ингредиенты, раздражающие нежную кожу около глаз. Выбирайте краску, которая специально разработана для бровей.

Как долго держится краска

Длительность сохранения цвета бровей индивидуальна. Она может отличаться для разных людей. В большинстве случаев эффект сохраняется около 4 недель. Но это усредненный показатель.

Брови периодически обновляются. Окрашенные волоски сменяются естественным цветом. У одних людей этот процесс происходит быстрее и интенсивнее, чем у других.

Со временем цвет бровей тускнеет, а затем становится совсем незаметным. Чем чаще вы моете лицо водой, тем быстрее сходит краска.

Чтобы поддерживать желаемый цвет бровей, окрашивание необходимо повторять каждые 3-4 недели. Если вы выбрали оттенок, который резко отличается от вашего натурального тона, то его необходимо обновлять еженедельно.

Где лучше красить брови – в салоне или дома

Окрашивание бровей можно делать как в салоне, так и в домашних условиях. Если ваши волоски повреждены, то могут потребоваться дополнительные процедуры для их восстановления. В этом случае окрашивание лучше доверить специалисту.

Если вы выполняете окрашивание самостоятельно, то необходимо строго соблюдать время воздействия красителя. Его нельзя держать больше 15 минут, так как это может привести к химическому ожогу кожи и повреждению волосков.

Подготовка бровей

Если вы решили заняться окрашиванием самостоятельно, то начните с подготовки. Обработайте вазелином область лба и участки вокруг бровей, которые вы не собираетесь красить. Это предотвратит появление пятен.

Выщипыванием и коррекцией бровей следует заниматься после окрашивания, когда их форма станет боле заметной и выраженной.

Что вам понадобится

Подготовьте следующие инструменты и продукты:

краску для бровей; щетку для нанесения пигмента; чистую щетку для укладки; емкость для приготовления краски; ватные тампоны или диски.

Если вы планируете после процедуры выщипывать брови, то заранее подготовьте пинцет.

Техника окрашивания

В небольшой емкости приготовьте краску, следуя инструкции. Придайте бровям желаемую форму с помощью чистой щетки.

Теперь возьмите другую щетку, а затем аккуратно и быстро с ее помощью нанесите краску на обе брови. Подождите 10-15 минут. Затем сотрите краситель ватным тампоном или диском.

Если вы случайно испачкали кожу во время процедуры, то удалите пятна мягким очищающим средством.

Уход после окрашивания

В течение 24 часов после окрашивания старайтесь не мочить брови. В дальнейшем при умывании не трите волоски и кожу около них. Для расчесывания и укладки выбирайте инструменты с более мягкой щетиной.

На ночь наносите на брови натуральные масла. Это способствует сохранению цвета.

Не используйте продукты для снятия макияжа с агрессивными или отбеливающими компонентами. Отдавайте предпочтение средствам с деликатной формулой, например косметическому молочку или мицеллярной воде.


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