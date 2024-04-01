Мнение: Удвоение Восточного полигона, в США рухнул мост и открытие Арктик СПГ-2

1. Транссиб и БАМ на всей своей протяжённости были построены, соответственно, в царское и советское время. Но это если подходить сугубо формально, то есть если измерять курвиметром по бумажной карте. В действительности, в эпоху Путина пропускная способность наших стратегически важных магистралей… удвоилась! Цитирую хорошо знакомого вам Genby (ссылка):



Пытался посчитать сколько БАМов и Трансибов построил Путин за последние 10 лет. Вышло, что почти удвоил. <…>

Восточным полигоном называют все железные дороги восточнее Тайшета, и с 2013 года по 2024 их пропускная способность практически увеличилась вдвое. Два этапа расширения закончились. И начинается третий этап, ещё на 8 лет. До 255 млн тонн. Но наверняка будет больше. К примеру, у Эльгинского угольного месторождения будет своя жд дорога до порта на Охотском море, только это даст 30-40 млн добавочных тонн к Восточному полигону.

Действительно, мало просто проложить железнодорожную магистраль через тайгу, горы и реки. Нужно построить на ней вторые пути, дополнительные мосты и тоннели, узловые и грузовые станции, портовые терминалы у выхода к морю, всё это электрифицировать, оптимизировать движение поездов и многое, многое другое. Спасибо здоровому капитализму, сейчас все ресурсы для модернизации инфраструктуры у нас есть.

2. США с помощью своих недалёких пособников неоднократно пытались уничтожить Крымский мост, чтобы спровоцировать тем самым волнения в России. Как мы знаем, у них это в итоге не получилось, хотя пытались изо всех сил.

В конце марта судьба сыграла с Америкой злую шутку. В результате столкновения с контейнерным судном был уничтожен один из крупнейших мостов США и перекрыт заход кораблей в гавань Балтимора, крупнейшего в США порта для приёма пассажирских судов и судов-ролкеров (перевозящих колёсные транспортные средства). Восстановление самого моста потребует несколько лет и будет стоить не менее двух миллиардов долларов. Намного выше экономический ущерб от прекращения движения по мосту и под мостом (ссылка):



6 марта 2024 года мост обрушился после того, как контейнеровоз MV Dali под флагом Сингапура столкнулся с одной из его опор.

Экономические последствия обрушения этого моста затронут не только региональную логистику Соединенных Штатов, но и способны спровоцировать мировой торговый кризис. Американская пресса пишет, что только прямой ущерб от разрушения моста составляет около $81 млрд. Главной проблемой, возникшей в результате обрушения моста, стала полная остановка работы морского порта Балтимора, девятого по объемам обработки грузов внешнеторгового порта страны, внутри которого в момент инцидента находились 10 кораблей. Сейчас порт закрыт на неопределенный срок. В 2023 году в этой морской гавани было обработано 52,3 млн тонн грузов на сумму около $80,8 млрд. Спасательная операция на реке в районе инцидента может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Это далеко не единственный мост, который обрушился в США из-за ветхости или безалаберности, однако он выделяется из общего скорбного ряда. Цена одной только этой техногенной катастрофы в десятки раз превышает стоимость Крымского моста.

3. Малозамеченной прошла важная новость о запуске нового российского мегапроекта (ссылка):

Первая очередь проекта «Арктик СПГ-2» запущена, она должна создать базу для увеличения грузопотока по Северному морскому пути (СМП). Об этом на совещании в координационном центре правительства в рамках выставки «Россия» на ВДНХ рассказал вице-премьер Александр Новак… <…>

Официально о запуске проекта не сообщалось. <…>

В ноябре 2023 года Минфин США включил «Арктик СПГ-2» в санкционный список. Позднее в Белом доме подчеркнули, что сделают все для остановки проекта.

Напомню, что после подрыва американцами «Северных потоков» и блокировки значительной части российского экспорта трубопроводного газа американскими сателлитами в Европе российский газовый экспорт во многом переключился на СПГ, сжиженный природный газ. СПГ обходится дороже для покупателей газа, чем газ из трубы, поскольку сжижение и транспортировка газа судами-газовозами требует дополнительных затрат.

Нашим газовым компаниям СПГ выгоден: они перекладывают дополнительные расходы на клиентов, а география поставок заметно расширяется. Компании Новатэк принадлежит 60% акций «Арктик СПГ-2» – гигантского комплекса по добыче и сжижению газа на Гыданском полуострове. США не смогли помешать ни запуску этого проекта, ни морским перевозкам газа из России. Перспективы у Новатэка отличные — главное, чтобы удалось вовремя импортозаместить технологии, которые пока что, увы, сильно зависят от поставок вражеского оборудования.