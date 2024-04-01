Мнение: О теракте в «Крокусе»… Украинский след взят?

Вот и российский МИД пусть и дипломатично, обтекаемо, но всё же обвинил Украину в причастности ко всем терактам в РФ последних лет, в том числе и к атаке на «Крокус Сити Холл». Так прямо и заявил, мол, «совершённый 22 марта в Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт – далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время», следы которой «ведут на Украину». Следствие установило…

Это — уже официально. И многие расценили такой демарш как пролог к чему-то более серьёзному со стороны Москвы.

Тем временем, следствие продолжает устанавливать подробности кровавой драмы 22 марта и задерживать новых причастных к ней.

Например, Следственный комитет обратился в #суд с ходатайством об аресте ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Якубджони Юсуфзоды. «По данным следствия, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления», — говорится в сообщении СК РФ. Как он связан с Украиной, пока, видимо, остаётся тайной следствия.

Со своей стороны и ФСБ России устанавливает новых подозреваемых. Уже в Киеве Дагестане. По сообщению ведомства, утром на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске в ходе контртеррористической операции были задержаны троих подозреваемых, которые планировали совершить «преступления террористической направленности».

ФСБ также установила, что эти подозреваемые непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Так, один из задержанных рассказал на допросе, что возил оружие участникам нападения на «Крокус», следует из видеозаписи, распространённой ФСБ. «Я отвёз им оружие из Махачкалы», — сказал он.

А источники «Ъ» в правоохранительных органах расказали, что трое задержанных в ходе КТО в Дагестане — граждане Таджикистана. Они работали на стройках в Махачкале и Каспийске и занимались операциями с криптовалютой. Во-о-от! А вы говорите — «малограмотные таджики». А они в свободное от кайла и лопаты время криптой оперируют. Не стоило бы их недооценивать только потому, что эти люди плохо говорят по-русски.

Итак, резюмируем. Сам теракт совершили четверо таджиков. Оружие им доставили такие же таджики из Дагестана. Деньгами, продуктами, жильём их снабжали тоже таджики. Один из которых, десятый фигурант уголовного дела, был случайно задержан через три дня после теракта в ходе плановой операции «Нелегал». Он вечером 25 марта шёл по улице, попытался скрыться от полицейских, на следующий день был арестован судом на 12 суток за сопротивление, а через несколько дней «во всём сознался».

Украинский след тут ведь уже очевиден даже и слепому, верно?

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