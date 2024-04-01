Мнение: О смертной казни

(из комментов)

В основе отказа от смертной казни — простое и понятное соображение: не развращать государство. Простые пополаны вроде вас не думают больше чем на шаг вперед и поэтому не понимают, что одна из самых страшных угроз для вас — это само же государство, например, тот же “князь Владимир”, который якобы поставлен богом чтобы подтирать вам носы и гладить по головке. На деле же любой князь поставлен никаким не богом, а “свой богоспасаемый народ” любит примерно как свой собственный геморрой. Любая власть ОПАСНА и состоит из потенциальных убийц, и именно поэтому при нормальном госустройстве этим хищникам стараются не давать попробовать кровь. Разрешишь пытать “террористов” — власть будет пытать вас; разрешить убивать “террористов” — убивать будут вас.

Вы спасаетесь от страха через самоидентификацию с правящей шоблой — “мы с князем Владимиром будем убивать нехороших людей”. Но никаких “мы” — нет. Есть вы, простой никому не нужный обыватель, и есть “государевы люди”, которым вы низачем не нужны и которые вас бы убивали просто мимоходом, как японские самураи — потому что рожа не понравилась. Либералы, которых вы ненавидите — это естественные защитники пополанов от государства, они хотя бы понимают ПРОБЛЕМУ государственного насилия. Для вас это очень страшно, поэтому вы опять идентифицируетесь с “государем”… Жалко вас, бессмысленных идиотов.