Врач Глаголев назвал давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта
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Повышение артериального давления может увеличить риск инсульта или сердечного приступа, отмечает кардиолог Владимир Глаголев. Даже такие показатели, как 130/80 мм рт. ст., которые многие считают нормальными, могут значительно повысить вероятность сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт.
Ссылаясь на результаты исследований, Глаголев подчеркнул, что систолическое (верхнее) давление в 130 мм рт. ст. вдвое увеличивает риск инсультов и инфарктов по сравнению с показателем 120 мм рт. ст. Для защиты от инсульта необходимо обращаться к лекарствам при показателях выше 140/90 мм рт. ст. при повторном измерении.
Необходимость контроля артериального давления становится особенно важной, учитывая потенциальные опасности, такие как энцефалопатия, деменция, инсульт и почечная недостаточность. В случае показателя 130 мм рт. ст. важно обсудить с врачом возможности по его снижению.
Глаголев напомнил, что для поддержания здорового давления следует придерживаться адекватных физических нагрузок, контролировать вес, следить за правильным питанием и отказаться от вредных привычек.
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