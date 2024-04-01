Врач Глаголев назвал давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта

Повышение артериального давления может увеличить риск инсульта или сердечного приступа, отмечает кардиолог Владимир Глаголев. Даже такие показатели, как 130/80 мм рт. ст., которые многие считают нормальными, могут значительно повысить вероятность сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт.

Ссылаясь на результаты исследований, Глаголев подчеркнул, что систолическое (верхнее) давление в 130 мм рт. ст. вдвое увеличивает риск инсультов и инфарктов по сравнению с показателем 120 мм рт. ст. Для защиты от инсульта необходимо обращаться к лекарствам при показателях выше 140/90 мм рт. ст. при повторном измерении.

Необходимость контроля артериального давления становится особенно важной, учитывая потенциальные опасности, такие как энцефалопатия, деменция, инсульт и почечная недостаточность. В случае показателя 130 мм рт. ст. важно обсудить с врачом возможности по его снижению.

Глаголев напомнил, что для поддержания здорового давления следует придерживаться адекватных физических нагрузок, контролировать вес, следить за правильным питанием и отказаться от вредных привычек.