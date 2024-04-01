 

Невролог посоветовал смотреть телевизор во избежание старческого слабоумия

01.04.2024, 19:33, Разное
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Чтобы предотвратить старческую деменцию, следует смотреть телевизор по 30-40 минут вечером – такую рекомендацию дал врач-невролог Джеймс Гратвик. При этом важно сосредоточиться на визуале, а не на звуке.

По мнению специалиста, таким образом мозг успеет «перезагрузиться» и расслабиться, сбросив задачи, которые он решает в фоновом режиме в течение дня.

Другие эксперты говорят, что для снижения риска деменции надо меньше дышать автомобильными выхлопами, избегать пассивного курения и дыма даже дыма от горящей древесины. Наблюдается ли повышенный риск деменции у любителей бардовской песни, специалисты не уточняют.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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