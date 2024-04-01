 

Ученые: Употребление продуктов, богатых витамином В1, поддерживает здоровье сердца

01.04.2024, 19:30, Разное
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Недостаток витамина В1 может негативно сказаться на сердце и нервной системе, предупреждают врачи Елена Малышева и Герман Гандельман. Он может привести к сердечной недостаточности и увеличить риск повреждения сосудов.

Гандельман отмечает, что нехватка этого витамина часто связана с несбалансированным питанием, когда в рационе недостаточно продуктов, богатых тиамином. В ответ на это медики рекомендуют включить в рацион такие продукты, как рисовые отруби, спирулина, льняное семя, орехи и крупы.

Малышева подчеркивает, что витамин В1 не синтезируется организмом человека и должен поступать с пищей. Один из признаков его дефицита — психоэмоциональные расстройства, такие как резкие колебания настроения, депрессия и снижение когнитивных функций.


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