Ученые: Употребление продуктов, богатых витамином В1, поддерживает здоровье сердца

Недостаток витамина В1 может негативно сказаться на сердце и нервной системе, предупреждают врачи Елена Малышева и Герман Гандельман. Он может привести к сердечной недостаточности и увеличить риск повреждения сосудов.

Гандельман отмечает, что нехватка этого витамина часто связана с несбалансированным питанием, когда в рационе недостаточно продуктов, богатых тиамином. В ответ на это медики рекомендуют включить в рацион такие продукты, как рисовые отруби, спирулина, льняное семя, орехи и крупы.

Малышева подчеркивает, что витамин В1 не синтезируется организмом человека и должен поступать с пищей. Один из признаков его дефицита — психоэмоциональные расстройства, такие как резкие колебания настроения, депрессия и снижение когнитивных функций.