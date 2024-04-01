Мнение: О волчатах Путина… Ещё одна катастрофа приближается?

Вот это, конечно, полный аут…

Какое там «звоночки»! Набат уже бьёт вовсю. Но его никто не слышит. Или не хочет слышать.

Спору нет, в прилагаемых обстоятельствах #Россия ещё неплохо держится. Что-то там героически преодолевает, кого-то — мужественно одолевает. Идёт, в общем к прекрасному будущему, в очередной раз жертвуя настоящим.

Но есть нюанс.

Дети…

И дело не в том, что их «мало»: демографическая яма продолжает углубляться. Куда более серьёзную проблему показывает криминальная #статистика.

В РФ доля преступников-рецидивистов среди несовершеннолетних достигла 36%. В некоторых регионах рост рецидивов среди подростков составил 130%. «Зачастую подростки совершают преступления не два раза, а 10 или 13 раз подряд несмотря на то, что они состоят на учёте», — сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его данным, на профилактическом учёте в России сейчас состоят 420 тысяч детей и подростков.

Тут нужно понимать, что это — лишь верхушка «детского» криминального айсберга. На профилактический учёт тинейджеров в современной России ставят, когда дело зашло слишком далеко и одной лишь профилактической беседой в полиции не отделаться. То есть, когда несовершеннолетний уже совершил административное правонарушение или уголовное преступление, либо попался на алкоголе или наркотиках, либо систематически сбегает из детдома или спецшколы-интерната. А не просто покурил за школой или нагрубил учителю или шляется Бог весть где безнадзорно. Проще говоря, «отпетых» на учёт ставят.

И вот таких — 420 тысяч. На 7 млн 800 тыс. детей и подростков в возрасте от 12-ти до 18-ти лет. Грубо говоря, таких вот «волчат» — уже каждый восемнадцатый. Ни школа, ни семья, чаще всего неполная, с ними ничего поделать не могут, и одна лишь надежда: вдруг полицейский инспектор справится.

Как видим — не справляется.

Причин у криминализации подрастающего поколения много, и нашумевший сериал «Слово пацана» едва ли не на последнем месте среди них. А на одном из первых, как утверждают детские психологи, безотцовщина в семьях. Либо официальная, когда отец-молодец то ли сам смылся, то ли был безжалостно выпнут из семейного гнезда. Либо фактическая, когда номинальный папашка вроде бы и есть, но в жизни ребёнка его по факту нет. Может, на вахте деньгу зашибает. Может, на зоне срок мотает. А может, загнан под каблук и тихо спивается в гаражах с такими же неудачниками.

Увы, сейчас безотцовщина по вполне понятным причинам растёт. И будет её ещё больше — тоже понятно, почему. А значит, и «волчат» безнадзорных среди российских детей тоже будет всё больше и больше с каждым годом. И банды подростковые, бич конца 1980-х — начала 1990-х могут опять стать кошмаром городов и посёлков.

#Россия опять теряет целое поколение?

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