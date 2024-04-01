Мнение: Французские политики страдают – Россия (якобы) унижает Францию

Мэр Парижа — женщина, внучка коммуниста и кандидат от Социалистической партии — строго следует повестке, как и положено политику, который получил свой пост благодаря принадлежности к угнетённой группе. Она выступает за «культурное разнообразие», то есть за замещение французов мигрантами, за курощение автомобилистов и прочую политкорректную ерунду.

Разумеется, русских мэр Парижа тоже не любит. Цитирую её свежее заявление по поводу Олимпийских игр, которые пройдут этим летом в Париже под девизом «Игры, открытые для всех» (ссылка):

Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем.

Лично я тоже полагаю, что русские спортсмены только позорят нас своим участием в этих играх, однако это тема для отдельного разговора. Сейчас важно, что мадам мэр настолько зла на Россию, что идёт на прямое нарушение принципов Пьера де Кубертена.

Аналогичным образом издаёт грозные возгласы со стороны Франции президент Макрон, который недавно предложил отправить на Украину французские войска. Получилось забавно: почти все союзники Макрона по НАТО, за исключением, кажется, какой-то малозначимой прибалтийской страны, немедленно подняли руки вверх и демонстративно отодвинули стулья от стола переговоров: «нет, нет, мы ни в коем случае не пойдём на прямой военный конфликт с Россией». Даже генсек НАТО Йенс Столтенберг — убеждённый ястреб и зоологический поджигатель войны — поспешил заявить, что отправлять войска НАТО в открытое столкновение с русскими альянс не будет (ссылка). Американские СМИ тогда крепко прополоскали месье Макрона за вскрытие слабости коалиции: по их мнению, нелепое предложение француза показало Владимиру Путину, что дальше определённой черты робкие европейцы не зайдут.

На первый взгляд, кажется, будто агрессивные выпады в адрес России — всего лишь проявления фирменной нахальности галльского петуха. Но нет, проблема глубже. Россия серьёзно унижает Францию, а сам Эммануэль Макрон находится из-за этого в отчаянном положении.

Во-первых, Россия гонит мокрыми тряпками Францию из Африки. Недавно французы ушли, понуро сгорбившись, из Мали и Нигера, а сейчас на очереди уже Сенегал. Только что избранный президент Сенегала обещает избавиться от колониального франка и, вообще, пересмотреть отношения со Францией, провозгласив настоящую независимость (ссылка). Так как Франция сейчас слишком слаба, чтобы подавить мятеж войсками, и так как африканцы не стесняются приглашать в гости русские ЧВК, освобождение Сенегала — дело уже практически решённое.

Во-вторых, во Франции серьёзнейшие внутренние сложности, вызванные участием в прокси-войне против России. Подступающая бедность толкает всё новых и новых французов на путь уличных беспорядков. На экономические протесты, в свою очередь, накладываются бесчинства банд и конфликты между французами разных национальностей (пример).

Эти две проблемы просаживают рейтинг Эммануэля Макрона до критически низких значений. Проведённый в конце января опрос показал, что французский националист Марин Ле Пен выиграла бы выборы, если бы французы голосовали прямо во время опроса (ссылка). До выборов ещё три года, однако от Макрона начинают отворачиваться уже сейчас. Ужас его положения не в том, что он проиграет в 2027 — он в любом случае не смог бы участвовать в выборах, так как сидит уже второй срок — а в том, что он рискует проиграть несистемному политику, противнику глубинного государства. Мало того, уже в июне пройдут выборы в Европарламент, и голосовать французы собираются за умеренных либералов, то есть за тех, кого современная повестка называет «ультраправыми». Если так и получится, политический вес Макрона снизится ещё сильнее.

Агрессивность президента Франции понятна — Макрон хочет показать, что ещё что-то решает, что ещё может больно клюнуть, что его ещё рано списывать со счетов. Отсюда и постановочные фото в боксёрских перчатках, и громкие угрозы в адрес разрешённого ему врага — русских. Отсюда же и вторичная агрессия системных французских политиков, таких как мэр Парижа, например. Главная цель словесных интервенций — переманить на свою сторону хотя бы немного электората неудобной американцам Ле Пен.

Пожалуй, нам остаётся только очередной раз порадоваться независимости России. Пока Макрон пытается победить нас на страницах СМИ, Россия работает на земле.

PS. Население Сенегала — 18 млн человек. Это стратегически важная страна Западной Африки, так как она имеет выход к океану и граничит с нашими друзьями, с запертыми внутри континента Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Сенегал экспортирует фосфаты и импортирует еду, что делает его интересным торговым партнёром для России. Также Сенегал торгует нефтью и нефтепродуктами: это хорошо для нас и плохо для Европы, которая с каждым годом испытывает всё большие сложности с доступом к углеводородам.