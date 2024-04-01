Мнение: Варите, Шура – они золотые!

“ТАСС. 1 апреля. По иску ГП об изъятии “Макфы” у Юревича и Белоусова арестовали активы на 100 трлн рублей”

У отечественных остроумцев уже начался День Дураков, я смотрю. Причем не постеснялись даже официальный ТАСС привлечь к “юмору”. У владельцев, значит, макаронной фабрики “арестовали активов” на 100 триллионов рублей – то есть на три годовых бюджета России. Неплохо. Эдак никаких проблем с ведением СВО у РФ еще три года не будет.

Но какой, оказывается, у нас в России прибыльный макаронный бизнес! Просто золотое дно.

Вообще, положа руку на сердце – такие “шутки”, пусть и 1 апреля, отдают неприкрытым безумием. Похоже, даже у официоза в РФ начинает потихоньку “срывать крышу”. И это уже не шутки.