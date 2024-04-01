Нетаньяху пришел в сознание после операции по удалению грыжи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенёс успешную операцию по удалению грыжи. По сообщению агентства Reuters, в больнице, где проводилось хирургическое вмешательство, утверждают, что политик находится в сознании и активно контактирует с родственниками.

Длительность периода восстановления после операции пока остаётся неизвестной. Во время его госпитализации обязанности премьер-министра временно исполняет вице-премьер и министр юстиции Израиля Ярив Левин.

Биньямин Нетаньяху объявил о предстоящей операции, после обнаружения грыжи 31 марта. Процедура завершилась в ночь на 1 апреля.