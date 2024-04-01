Игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс о завершении карьеры: осталось не очень много

Американский форвард клуба “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс поделился своими мыслями о том, когда он завершит свою карьеру в баскетболе. В интервью The Athletic он отметил, что его дни на баскетбольном поле подходят к концу.

“Мне осталось не очень много. Очевидно, что я уже на другой стороне холма. Не собираюсь играть еще 21 год, это точно”, — заявил 39-летний спортсмен, добавив, что не может предсказать точную дату завершения своей игровой карьеры.

В марте 2024 года Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал 40 тысяч очков. Его достижения включают также рекорд лучшего бомбардира в истории лиги, таким образом он побил рекорд экс-игрока “Лейкерс” Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020), его четырежды называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. Он также является обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр за выступления за сборную США в 2008 и 2012 годах. В 2021 году Джеймс стал первым баскетболистом, ставшим миллиардером.