Под полом и над потолком: мышей и крыс полно кругом

Может ли быть что-то более мерзкое, чем крысы под домом? Безусловно, они же, но не в подвале, а над потолком!

Об этом кошмаре анонимно поведала британка, снимающая квартиру. Началось все с того, что у нее на потолке возникли странные пятна. Они постоянно проявлялись и на вид не были ни мягкими, ни влажными.

Женщина выложила на Reddit фотографию своего потолка с пятнами в надежде на помощь пользователей соцсети. Сама она выяснила, что у человека, живущего над ней, протечек нет, пол сухой, вода в квартире неожиданно не появляется, и сообщила о проблеме домовладельцу, хотя, по ее словам, присылаемые бригады ремонтников каждый раз просто «замазывали пятна краской для потолка».

Всегда это были два пятна примерно одинакового размера, которые сначала находились в углу, а потом перемещались. Дама вначале считала, что это плесень, но истинная причина оказалась еще хуже. Секрет раскрыли пользователи Reddit, пояснив, что это крысиная моча, пропитавшая все насквозь! Ну а потом сын хозяйки «обнюхал» это место и «подтвердил», что пятна сделали грызуны с полными мочевыми пузырями, так как запах очень напоминал вонь из клетки его хомяка.

Эксперты по борьбе с вредителями предлагают британцам в большинстве случаев обращаться к профессионалам для борьбы с заражением, поскольку у них есть «ряд родентицидов профессионального использования, которые недоступны для общественности». Вот один такой специалист описал проблему с многоквартирным домом в Кардиффе (Уэльс), страдающем от «серьезной» проблемы с крысами». Дезинсектор Гарет Дэвис, пояснил, что грызуны забираются под дома в поисках пищи, и если все соседи не сотрудничают, то справиться с ними очень сложно:

«Они проникают в квартиры, и это серьезная проблема».

В квартале, куда Дэвис уже пару раз наведывался. он раскладывает родентицидный яд под названием Selontra в маленькие черные коробочки, которые он называет внешними точками приманки, и уточняет.

«Я сказал соседям, что выведу крыс на их участке бесплатно в течение недели, но они пытаются сделать это сами. Проблема в том, что они не кладут достаточно приманки для огромного количества крыс, которые здесь водятся. Это означает, что сотни крыс дерутся за еду, а яда недостаточно, чтобы их убить. Вы просто кормите их, и одна или две из них могут чувствовать себя немного не в своей тарелке, но в целом они прекрасно проводят время».

По словам дезинсектора, спрос в городе никогда не был таким высоким: количество вызовов на крыс в Кардиффе увеличилось на 80 %. Дэвис прогнозирует, что год будет неблагоприятным и для постельных клопов. Большой проблемой в ближайшие месяцы станут также азиатские шершни.

Похоже, британские города действительно ждет оккупация полчищами вредителей всех сортов. А все потому, что тамошние жители лишь взывают о помощи, но при этом почему-то отвергают дельные предложения специалистов.

Источники информации и фото: ladbible.com, dailystar.co.uk

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