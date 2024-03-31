 

Эльман Пашаев будет отстаивать в суде необходимость сохранения моратория на смертную казнь

31.03.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский юрист Эльман Пашаев, недавно вернувшийся в Москву и восстановивший статус адвоката, будет выступать в Конституционном суде по делу об отмене моратория на смертную казнь.

Пашаев уверен: он защитит мораторий даже лучше, чем своих прошлых клиентов.

В качестве аргументов за сохранение запрета на применение высшей меры наказания Пашаев приводит мнение по этому вопросу авторитетных европейских юристов: Никколо Макиавелли, Марии Медичи и Максимиллиана Робеспьера. Также Пашаев пообещал привести в суд дюжину свидетелей, которые своими глазами видели, как смертная казнь применяется в отношении невиновных людей, без достаточных оснований, в результате судебной ошибки. Наконец, Пашаев напомнил, что даже такая безжалостная страна как США вместо смертной казни применяет к террористам заключение в Гуантанамо, и России следует придерживаться же курса.

– Конечно, я буду защищать мораторий. Всё для этого сделаю, – говорит Пашаев. – С моей квалификацией нет ничего невозможного, это готовы подтвердить десятки моих клиентов. Несколько удивительно, что меня так легко допустили к процессу и даже настойчиво приглашали, но это их же ошибка – мораторию теперь точно быть.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Мнение: Как быстро закрыть счета в банке, доходы от роста налогов и отказ россиян от обналички

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейные “Брэдли”

31.03 / Редактор iPhones.ru Баусов призвал не покупать флагман iPhone 15 Pro

31.03 / Глава района подарил гидрокостюмы жителям сёл, отрезанных ледоходом от «большой земли»

31.03 / Мнение: Обманчивый Зеленский

31.03 / Мнение: О «выносе» украинской энергетики… Что осталось за кадром?

31.03 / Гериатр назвал семь факторов долголетия

31.03 / Появление кератом может быть признаком рака желудка

31.03 / Майкрософт и OpenAI совместно создадут дата-центр стоимостью $100 млрд

31.03 / Павел Дуров заявил, что начинает свой день с купания в ванной со льдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика