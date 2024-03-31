Эльман Пашаев будет отстаивать в суде необходимость сохранения моратория на смертную казнь

Российский юрист Эльман Пашаев, недавно вернувшийся в Москву и восстановивший статус адвоката, будет выступать в Конституционном суде по делу об отмене моратория на смертную казнь.

Пашаев уверен: он защитит мораторий даже лучше, чем своих прошлых клиентов.

В качестве аргументов за сохранение запрета на применение высшей меры наказания Пашаев приводит мнение по этому вопросу авторитетных европейских юристов: Никколо Макиавелли, Марии Медичи и Максимиллиана Робеспьера. Также Пашаев пообещал привести в суд дюжину свидетелей, которые своими глазами видели, как смертная казнь применяется в отношении невиновных людей, без достаточных оснований, в результате судебной ошибки. Наконец, Пашаев напомнил, что даже такая безжалостная страна как США вместо смертной казни применяет к террористам заключение в Гуантанамо, и России следует придерживаться же курса.

– Конечно, я буду защищать мораторий. Всё для этого сделаю, – говорит Пашаев. – С моей квалификацией нет ничего невозможного, это готовы подтвердить десятки моих клиентов. Несколько удивительно, что меня так легко допустили к процессу и даже настойчиво приглашали, но это их же ошибка – мораторию теперь точно быть.

—