Павел Дуров заявил, что начинает свой день с купания в ванной со льдом
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Павел Дуров, российский бизнесмен и программист из Ленинграда, поедлился своим необычным ритуалом начала дня – купанием в ледяной ванне. В своем англоязычном Telegram-канале он опубликовал видеоролик, где погружается в ванну, наполненную льдом и водой, по шею.
Дуров рассказывает, что несколько минут в воде с температурой 0 градусов – лучший способ начать день. На видео видно, как бизнесмен, несмотря на холод, медленно садится в ванну в штанах, сохраняя при этом спокойствие и даже закрывая глаза, чтобы совладать с эмоциями.
Павел Дуров известен своими проектами, такими как социальная сеть “ВКонтакте” и мессенджер Telegram, на сегодняшний день он сосредоточен исключительно на развитии последнего. По словам бизнесмена, которые цитировал Financial Times, ежемесячно его мессенджером пользуется более 900 миллионов пользователей по всему миру.
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