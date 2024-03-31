Павел Дуров заявил, что начинает свой день с купания в ванной со льдом

Павел Дуров, российский бизнесмен и программист из Ленинграда, поедлился своим необычным ритуалом начала дня – купанием в ледяной ванне. В своем англоязычном Telegram-канале он опубликовал видеоролик, где погружается в ванну, наполненную льдом и водой, по шею.

Дуров рассказывает, что несколько минут в воде с температурой 0 градусов – лучший способ начать день. На видео видно, как бизнесмен, несмотря на холод, медленно садится в ванну в штанах, сохраняя при этом спокойствие и даже закрывая глаза, чтобы совладать с эмоциями.

Павел Дуров известен своими проектами, такими как социальная сеть “ВКонтакте” и мессенджер Telegram, на сегодняшний день он сосредоточен исключительно на развитии последнего. По словам бизнесмена, которые цитировал Financial Times, ежемесячно его мессенджером пользуется более 900 миллионов пользователей по всему миру.