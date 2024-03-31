 

В рамках борьбы с инфляцией Хавьер Милей объявил о намерении сжечь 50 процентов денежной массы в Аргентине

31.03.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об ускорении проводимой шоковой терапии в экономике.

По мнению главы государства, такие решения как отмена пенсий – полумеры, и теперь настала пора по-настоящему решительных действий по оздоровлению экономики.

Как отмечает политик, «социалистические гниды»за все время своего правления пытались решить проблемы в экономике путем простого печатания денег, а не более комплексными методами. Как итог, в стране за короткое время образовалась рекордно высокая инфляция, наносящая мощнейший удар по всем гражданам и сферам аргентинской экономики.

Теперь Милей решил оставить в стране не более 25% денежной массы от текущего ее количества. 50% денежного оборота планируется изъять из поликлиник, университетов и школ, а затем утилизировать. Остальные же 25%, будут переведены в долларовый эквивалент. Правительство Аргентины планирует направить эти деньги в такие инвестиционные проекты, как покупка недвижимости в Майами, вложения в сеть перспективных стартапов на Бермудских островах и открытие депозитов в швейцарских банках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Трофейные “Брэдли”

31.03 / Редактор iPhones.ru Баусов призвал не покупать флагман iPhone 15 Pro

31.03 / Глава района подарил гидрокостюмы жителям сёл, отрезанных ледоходом от «большой земли»

31.03 / Мнение: Обманчивый Зеленский

31.03 / Мнение: О «выносе» украинской энергетики… Что осталось за кадром?

31.03 / Гериатр назвал семь факторов долголетия

31.03 / Появление кератом может быть признаком рака желудка

31.03 / Майкрософт и OpenAI совместно создадут дата-центр стоимостью $100 млрд

31.03 / Эльман Пашаев будет отстаивать в суде необходимость сохранения моратория на смертную казнь

31.03 / Павел Дуров заявил, что начинает свой день с купания в ванной со льдом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика