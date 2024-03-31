В рамках борьбы с инфляцией Хавьер Милей объявил о намерении сжечь 50 процентов денежной массы в Аргентине

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил об ускорении проводимой шоковой терапии в экономике.

По мнению главы государства, такие решения как отмена пенсий – полумеры, и теперь настала пора по-настоящему решительных действий по оздоровлению экономики.

Как отмечает политик, «социалистические гниды»за все время своего правления пытались решить проблемы в экономике путем простого печатания денег, а не более комплексными методами. Как итог, в стране за короткое время образовалась рекордно высокая инфляция, наносящая мощнейший удар по всем гражданам и сферам аргентинской экономики.

Теперь Милей решил оставить в стране не более 25% денежной массы от текущего ее количества. 50% денежного оборота планируется изъять из поликлиник, университетов и школ, а затем утилизировать. Остальные же 25%, будут переведены в долларовый эквивалент. Правительство Аргентины планирует направить эти деньги в такие инвестиционные проекты, как покупка недвижимости в Майами, вложения в сеть перспективных стартапов на Бермудских островах и открытие депозитов в швейцарских банках.

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