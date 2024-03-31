 

Alibaba и Space Epoch разрабатывают многоразовые ракеты

31.03.2024, 15:26, Разное
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Alibaba Taobao, китайский гигант онлайн-торговли (владеющий AliExpress), и пекинская аэрокосмическая компания Space Epoch объявили о запуске совместного проекта по созданию многоразовых ракет для экспресс-доставки грузов. Об этом пишет агентство Reuters.

Партнеры планируют разработать ракету, способную перевозить до 10 тонн груза в контейнере объемом 120 кубометров, с доставкой в любую точку мира за час.

В качестве базовой ракеты будет использован Yuanxing-1, прошедший успешные огневые испытания на морской платформе в прошлом году.

Проведение тестов ракетной доставки планируется в обозримом будущем, хотя точные даты пока не раскрываются. Компания Space Epoch отмечает, что достижение поставленных целей будет вызовом в краткосрочной перспективе.

В 2023 году китайские коммерческие предприятия провели 17 космических запусков из 67, осуществленных КНР, что является значительным ростом по сравнению с 2022 годом, когда частные фирмы из Китая осуществили лишь 10 запусков.


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