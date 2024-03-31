 

MyDrivers: тонкий мини-ПК AtomMan получил Intel Core i9 и RTX 4070 Laptop

31.03.2024, 8:41, Разное
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В Китае состоялась презентация игрового мини-ПК AtomMan, который порадовал своих поклонников новыми характеристиками. Согласно данным портала MyDrivers, устройство получило в своё распоряжение флагманский процессор Intel и мощную видеокарту Nvidia.

С учетом своих компактных размеров (396,5х236,4х32,5 мм), AtomMan оснастили 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop, которая обычно используется в ноутбуках.

Эффективная система охлаждения Cold Wave Pro, с двумя вентиляторами и пятью медными тепловыми трубками, гарантирует оптимальную температуру компонентов. Блок питания, входящий в комплект, предлагает два режима работы — игровой и офисный, что делает переключение между ними легким и удобным.

Мини-ПК поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 4 ТБ. Среди доступных разъемов есть RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB-C с Thunderbolt 4 и HDMI 2.1. Официальная стоимость устройства будет объявлена 20 мая.


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