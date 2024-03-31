 

Aжиотаж американцев вокруг солнечного затмения взвинтил цены на билеты и отели

31.03.2024, 7:10, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Через 10 дней в некоторых районах США можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Это событие привлекло настолько много людей, что цены на авиабилеты и проживание стали «заоблачными», пишет ABC News. К примеру, номер в городе Берлингтон, штат Вермонт, который стоит $106, теперь обойдётся туристу в $1400. Авиакомпаниям даже пришлось организовать дополнительные рейсы, чтобы перевезти всех желающих увидеть это природное явление.

Сегодня утром, когда до полного солнечного затмения, проходящего над некоторыми районами США, остаётся всего 10 дней, туристы, приезжающие в зону полного затмения, сталкиваются с заоблачными ценами.

КЛИНТ ХЕНДЕРСОН, управляющий редактор туристического веб-сайта: Хотите верьте, хотите нет, но люди бронируют отели за 11 месяцев. Авиакомпании добавили специальные рейсы для этого события.

Цены на билеты для тех, кто летит куда-то на праздники, очень высоки, поскольку весенние выходные совпадают с космическим представлением. Средняя стоимость билета туда-обратно в Луисвилл составляет около $1200, в Баффало — около $1000, в Сан-Антонио — чуть меньше $900. Цены на отели и Airbnb в населённых пунктах, расположенных вдоль траектории затмения, также астрономические. В Киллине, штат Техас, номер, который обычно стоит около $100 за ночь, обойдётся вам более чем в $860. В Берлингтоне, штат Вермонт, за номер, который обычно стоит $106, придётся заплатить почти $1400.

БЕВЕРЛИ СПАРЛИН, исполнительный директор Experience Franklin County: В Franklin County приезжают люди из таких далёких мест, как Лондон, Англия.

Многие настаивают на том, что небывалые расходы стоят того, чтобы стать свидетелем последнего полного затмения в США более чем за 20 лет.

МУЖЧИНА: Не знаю, есть ли слова, чтобы описать степень моего волнения. Если счёт доходил бы100, я бы, наверное, дошёл до 500.

Несмотря на высокий спрос, ещё не поздно забронировать билет или отель. И не забудьте очки для наблюдения за затмением.

Дата выхода в эфир 31 марта 2024 года.


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