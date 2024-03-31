 

Мнение: О президенте-нищеброде… Фу таким быть?

31.03.2024, 6:45, Разное
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Два тёзки, два президента, два непримиримых геополитических соперника заочно померялись… Ну, не совсем тем, о чём вы, быть может подумали. Но тем, что является неотъемлемой частью этого бородатого анекдота.

Владимир #Путин и Владимир #Зеленский опубликовали декларации о доходах. И это — прямо wow-эффект!

Для понимания контекста.

#Россия превосходит Украину по ВВП примерно в шесть раз. По населению — в 4-5 раз. По размеру бюджета — в восемь раз.

Вопрос: чей президент «богаче»?

А если подумать?

Украинский президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию. Согласно ей, доходы семьи Владимира и Елены Зеленских составили 12 млн 423 тыс. гривен или 318 тыс. долл.

Владимир Путин отдельной декларации за прошлый год публиковать не стал. Но из поданных им в качестве кандидата в президенты сведений о доходах и имуществе следует, что его доход за прошлый год составил 11 млн 265 тыс. руб. Или 121,5 тыс. долл.

ОК, две трети дохода Владимира Зеленского — выручка продажи облигаций. Удачно поиграл на бирже. Но даже оставшиеся, сопоставимые с российским визави источники — зарплата, проценты и доходы от имущества — составляют 4,9 млн гривен. Или 125 млн долл.

Ну и кто там президент «сверхдержавы», а кто «нищеброд»?

И этим тоже можно гордиться?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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