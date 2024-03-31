Мнение: О президенте-нищеброде… Фу таким быть?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Два тёзки, два президента, два непримиримых геополитических соперника заочно померялись… Ну, не совсем тем, о чём вы, быть может подумали. Но тем, что является неотъемлемой частью этого бородатого анекдота.
Владимир #Путин и Владимир #Зеленский опубликовали декларации о доходах. И это — прямо wow-эффект!
Для понимания контекста.
#Россия превосходит Украину по ВВП примерно в шесть раз. По населению — в 4-5 раз. По размеру бюджета — в восемь раз.
Вопрос: чей президент «богаче»?
А если подумать?
Украинский президент Владимир Зеленский обнародовал декларацию. Согласно ей, доходы семьи Владимира и Елены Зеленских составили 12 млн 423 тыс. гривен или 318 тыс. долл.
Владимир Путин отдельной декларации за прошлый год публиковать не стал. Но из поданных им в качестве кандидата в президенты сведений о доходах и имуществе следует, что его доход за прошлый год составил 11 млн 265 тыс. руб. Или 121,5 тыс. долл.
ОК, две трети дохода Владимира Зеленского — выручка продажи облигаций. Удачно поиграл на бирже. Но даже оставшиеся, сопоставимые с российским визави источники — зарплата, проценты и доходы от имущества — составляют 4,9 млн гривен. Или 125 млн долл.
Ну и кто там президент «сверхдержавы», а кто «нищеброд»?
И этим тоже можно гордиться?
—
Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет