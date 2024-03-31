Рупор кремлевской пропаганды: Первая в истории атака штурмовых дронов.

Первая в истории атака штурмовых дронов.

В Бердычах, которые сейчас освобождают российские войска, прошла полевая апробация новой перспективной российской роботизированной платформы.

Группа штурмовых дронов в рамках выполнения боевой задачи принимала участие в поддержке штурмовых действий, обеспечив подавление позиций противника в поселке с помощью установленных модулей АГС-17, выпустив несколько сотен гранат. В ходе боевого применения дроны показали хорошие результаты. Дроны смогли продолжать работу даже в тех условиях, где были бы неизбежны потери личного состава и дорогостоящей техники от средств огневого поражения противника.

Полученный опыт боевого применения будет учтен при дальнейшем производстве и развитии штурмовых роботизированных платформ. Боевое применение в Бердычах подобных дронов фактически аналогично первой танковой атаке во время Первой мировой войны.

Удачная гусеничная база имеет большие возможности развития роботизированной платформы для штурмовых (установка различных боевых модулей) и обеспечивающих действий (перевозка и установка мин, вывоз раненых, перевозка грузов и оборудования).

В будущем, такие платформы займут свое место на поле боя. Несмотря на то, что аналогичные разработки есть в США, Британии и Китае, именно Россия первой применила группу штурмовых дронов в условиях реальной войны.

Будущее уже наступило.

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