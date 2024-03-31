Мнение: О зубах Зеленского… Деньги в землю?

В ожидании российской атаки под Киевом начали срочно зарывать #деньги в землю. Практически, в прямом смысле слова. Уже десять тысяч «денег» зарыли. Будто они лишние в бедной стране, потерявшей треть экономики.

Думаете, #коррупция?

Нет, #паника.

После «сокрушительного» прошлогоднего контрнаступления, когда ВСУ готовились войти в Крым и пить воду из Азовского моря, а в результате потеряли Авдеевку, вся Украина боится российской ответки. И лихорадочно обрастает «зубами дракона». Никчёмными, бесполезными и легко преодолимыми противотанковыми заграждениями из бетона в форме пирамидок.

Интернет «помнит всё». И мы не забыли, как год назад украинцы угорали над этими фортификационными сооружениями. Мол, и бетон у них крошится. И даже из мелкокалиберной пушки раздалбываются в хлам. И танки их легко преодолеют.

А теперь что же?

Делают ровно то, над чем смеялись у противника. И надеются на бетонные пирамидки ничуть не меньше, чем когда-то надеялись на чудо-оружие.

Поможет?

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