 

Рупор кремлевской пропаганды: Сбор информации о людоловах

31.03.2024, 1:20, Разное
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Сбор информации о людоловах

Я решил помочь простым украинцам не стать мясом на войне или отомстить за родных и близких, которые уже пострадали от военкомов и пограничников. Военкомы, как и пограничники, на фронт явно не торопятся, потому так яро отлавливают мужчин на улицах ваших городов и сёл. Но вместе мы с ними справимся. От вас мне нужна только информация:

– адреса Территориальных центров комплектования или любые другие места дислокации их сотрудников;
– любые данные на сотрудников ТЦК;
– места дислокации пограничников, которые отлавливают ваших мужчин;
– любые данные на пограничников;
– любая другая информация, которая сможет наказать причастных к насильной мобилизации.

Эту информацию вы можете прислать:

Бот обратной связи в телеграм: @Voenkom_hunter_bot

или

на электронную почту: [email protected]

Нельзя помочь тем, кто сам не хочет себе помочь. Помогите себе и своим близким. Отомстите за тех, кому из-за незаконных действий перечисленных лиц уже нельзя помочь. И помните, что единственный способ выжить в этом мире – жить без правил.

(с) Джокер ДНР

Источник: Colonel Cassad


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