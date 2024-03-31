От повседневной одежды к высокой моде: с чем сочетать рубашку поло весной

Рубашка поло весной 2024 году оказалась в центре внимания дизайнеров и стала самым элегантным предметом гардероба. Она невероятно удобна и позволяет чувствовать себя непринужденно в течение всего дня. Поло, или тенниска, представляет собой футболку с отложным воротником и короткой застежкой на пуговицах, изготовленную, как правило, из хлопчатобумажного трикотажа пике. Эта вещь всегда была частью спортивной одежды, но постепенно стала использоваться в качестве повседневной. Главное ее преимущество – это материал, который быстро впитывает пот.

Итак, как носить и с чем сочетать рубашки поло весной 2024 года, чтобы выглядеть модно? Вот несколько стильных образов, которые можно взять на заметку при составлении нарядов. Также можно комбинировать с футболкой поло свои любимые трендовые вещи.

Чтобы выглядеть очень модно

Рубашка поло действительно может помочь выглядеть невероятно современно и модно, если правильно выбрать остальные предметы одежды. Например, можно сочетать сочную фиолетовую футболку с двухцветной юбкой миди и туфлями на высоких каблуках.

Антитрендовые детали

Антитрендовые детали сделают рубашку поло еще более крутой. Например, можно надеть белую футболку с полосатой юбкой. Но чтобы сделать наряд более необычным, вместо полосатой юбки лучше выбрать антитредовую модель. Для завершения образа и придания ему еще большей оригинальности вместо привычной большой сумки добавить оранжевый клатч.

Анималистский принт

Животный рисунок сделает рубашку поло еще более эффектной. С белой футболкой можно попробовать создать новый стиль – скомбинировать ее с юбкой со звериным принтом. Выбор правильной юбки может полностью изменить образ, сделав его еще более необычным. Сочетать такой наряд лучше всего с сандалиями или ботильонами.

С юбкой карандаш

Футболки поло невероятно круто и в то же время непринужденно будут смотреться с юбкой карандаш. Для создания этого образа лучше всего подойдет рубашка с полосатым мотивом, которую следует сочетать с зеленой юбкой. Именно благодаря зеленому цвету получится создать свежий образ и произвести необычное впечатление. Что касается обуви, можно отдать предпочтение эффектным туфлям на высоком каблуке.

С кюлотами

Рубашку поло можно носить в течение дня, поэтому она отлично подойдет для прогулки. Чтобы выглядеть более модно, такую футболку хорошо сочетать с двухцветными кюлотами и черными босоножками на плоской подошве.