Мнение: США готовятся к капитуляции: мы переиграли геополитических оппонентов

1. Основатель частной военной компании Блэкуотер Эрик Принс полагает, что у США нет шансов выиграть прокси-войну против России (ссылка):

Конфликт на Украине надо завершать, так как США не пойдут на конвенциональную войну с Россией – Крым, Донецк и Луганск следует “оставить” Москве, заявил в ходе интервью программе PBD Podcast основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс.

“Украина… нам нужно заканчивать эту войну, потому что все, что сейчас делает Украина – она уничтожает себя демографически. Они пережевывают следующее поколение живой силы, которое они не могут сейчас восполнить. У них нет достаточной живой силы”, – сказал Принс.

По его мнению, “западная оборонная база смешна”. “И вы не будете вести конвенциональную войну с “русским медведем”. Я бы сказал, худой мир лучше любого их представления о войне”, – добавил он.

«Поясняя, что он имеет в виду под худым миром, Принс заявил: “Заморозьте линии соприкосновения, выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск — что бы то ни было”.

По его словам, “американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 миллиардов долларов на Украине, когда там значительная коррупция”. Принс полагает, что тратить эти деньги на самом деле не за что.

Напомню, что мистер Принс — признанный профессионал. Если он не видит возможности заработать на прокси-войне, дела у американцев и вправду плохи. Что касается будущего Украины, то оно навряд ли заботит мистера Принса сильнее, чем будущее коробки из-под пиццы, которую он заказал себе на ланч. У него на Украине ровно один демографический интерес: будущие рекруты, которых можно будет призвать лет через 20, когда США попытаются сделать очередной заход.

2. Блогер keleg указывает на видео, на котором бывший главный пропагандист Украины заявляет, что россияне считают украинцев «своими», и это видно по тому, что СВО стала, цитирую, «первой войной с 1945 года, где потери гражданских меньше, чем военных, других таких войн не существует после 1945 года» (ссылка):



Ну вот уже и Арестович подхватил мой тезис о том, что соотношение потерь мирных жителей к военным в нынешней российско-украинской войне очень нетипичное для войн 20-21 века, в СВО некомбатантов явно щадят.

Действительно, в Секторе Газа, например, совершенно другая статистика. Израиль в своём безразличии к гражданским потерям переплюнул, пожалуй, даже американцев — что, кстати, вызывает сейчас у избирателей Джо Байдена сильное недовольство.

3. Артемий Лебедев поговорил на камеру с носителем западных ценностей. Снимаю шляпу, так раскрыть собеседника может мало какой журналист, тут нужен незаурядный талант (ссылка).

Давно я не видел настолько чистого, рафинированного «это другое». Иногда у меня складывается впечатление, что у русскоязычной интеллигенции есть какой-то тумблер в голове, и слово «Израиль» переключает этот тумблер, лишая несчастных способности мыслить хотя бы на уровне третьеклассника.