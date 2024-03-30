В Китае лишили родительских прав отца 12-летнего мальчика, не сумевшего воспроизвести доказательство гипотезы Пуанкаре на экзамене в университете

Как сообщает китайское государственное издание «Жэньминь жэбао», отца студента Пекинского университета лишили родительских прав и исключили из компартии Китая с волчьим билетом за «ненадлежащие усилия по надзору за учебной деятельностью ребенка».

На экзамене по топологии 12-летний Линь Чжэ не смог в полной мере обосновать, что всякое односвязное компактное трехмерное многообразие без края гомеоморфно трехмерной сфере. Бывший сосед студента по общежитию рассказал, что вместо выполнения лабораторных работ по программированию мальчик направил свои способности на то, чтобы каким-то способом обойти существующее в Китае ограничение на проводимое время в видеоиграх и соцсетях. Вместо занятия учебной деятельностью подросток проводил практически всё своё свободное время в TikTok, а всю свою стипендию тратил на донат в Genshin Impact. Одногруппник Линя поделился, что по неизвестным причинам подросток испытывал трудности социализации и коммуникации с ровесниками.

– С самого начала учебного года я заметил, что он как-то ведёт себя не так, — рассказал один из студентов, 15-летний Хунь Бао. — Например, когда преподаватель по математическому анализу дал задание нарисовать график функции нескольких переменных, Линь стал рисовать дом солнце и человечков. А однажды, когда была самостоятельная по интегралам, он достал машинки и начал с ними играться, что очень огорчило преподавателя.

В свою очередь, преподаватели университета отметили низкую заинтересованность в учебе и «совсем нездоровые наклонности для китайских детей» в Лине. Так, вместо увлечения дифференциальными уравнениями, квантовой физикой, кватернионным анализом и другими вполне обыденными для китайского ребенка занятиями, мальчик нашел себя в просмотре мультфильмов, поедании мороженого и игре в футбол. Единственное, что привлекало Линя в университете, это большой аквариум с экзотическими рыбками, на который он мог стоя и молча смотреть вплоть до закрытия университета, абсолютно не реагируя на окружающих.

Как сообщили ювенальные органы, ребенок будет в скором времени помещен в специальную школу-интернат в Синьцзяне. В самом же университете фотография Линя Чжэ теперь висит на доске позора рядом с фотографией студента, которого отчислили из-за некачественной курсовой работы об исследовании уйгурского языка и культуры.

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