 

Мнение: Инициативные вы наши

30.03.2024, 18:25, Разное
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“Медведев предлагает ужесточить законодательство против терроризма, Совет Федерации предлагает ввести смертную казнь для террористов… Суд присяжных для обвиняемых в терроризме уже отменили, раньше.

Кретины, ей-богу. Причем кретины – это еще крайне оптимистичный вариант. Мы можем считать себя очень везучими, если во главе страны просто стоят абсолютно некомпетентные людишки с куриными мозгами.

Гораздо худший вариант – если все эти ужесточения преследуют другую цель: дать возможность государству хватать любого и быстро приговаривать его хоть к “вышке”, вообще не заморачиваясь уликами или какими-то там правовыми основаниями.

Главное, цену нашим родным “органам”, нашим замечательным “судам” мы все прекрасно узнали за последний год; тот же Медведев давеча клеймил МВД позором и требовал их реформировать. Как же можно при такой правоохранительной системе, насквозь прогнившей и смердящей, еще и ужесточать законодательство?

Это все равно что требовать пожарче раздувать открытый огонь в подвале с полностью засоренной и проржавевшей системой пожаротушения” (2010, 30 марта).

Мда… Как говорится – ничто не ново под Луной! Я сам обалдел, когда прочитал. А это ж я сам писал 14 лет назад. Медведев, который тогда прикидывался президентом, тогда точно так же, оказывается, требовал “ужесточить наказание против террористов”. Всё потому, что за день до этого случился большой теракт в московском метро – на Павелецкой (это я уже вспоминаю). И – ошибся! Нет, на Павелецкой теракт был раньше – в 2004. А в 2010 теракт в метро тоже был – но на Парке Культуры. Точнее, даже два взрыва – еще и на Лубянке. Из Вики:

“Взрывы в московском метрополитене 2010 года — два взрыва, произведённых 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метрополитена двумя террористками-смертницами кавказского происхождения.
В результате взрывов погиб 41 и были ранены 88 человек. Среди пострадавших были граждане России, Молдавии, Таджикистана, Киргизии, Филиппин, Израиля и Малайзии.
Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров”.

В общем, в Москве всегда было нескучно жить. Я у себя в ЖЖ в тот же день описываю свою поездку на метро, где отмечаю с удивлением, насколько меньше в нем стало пассажиров – люди пару дней после терактов боялись на метро ездить.

Но потом снова начали, конечно – жизнь берет своё.

Источник: Размышления вольного социолога


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