Рупор кремлевской пропаганды: Состояние ТЭС на Украине

Обновленные данные по состоянию ТЭС на Украине

В 2021 году под контролем Украины находилось 13 тепловых электростанций ТЭС (раньше ГРЭС), общей установленной мощностью примерно 22,3 ГВт.

В ходе боевых действий под контроль РФ перешло 4 ТЭС общей установленной мощностью примерно 6,7 ГВт.

Полностью остановлена поврежденная Кураховская ТЭС в прифронтовой полосе – 1,4 ГВт.

Представитель ДТЭК заявил, что ударом 22 марта 2024 были полностью разрушены Бурштынская и Ладыжинская ТЭС – 2,3 и 1,8 ГВт соответственно, а «Центрэнерго» отчиталось о полном разрушении Змиевской ТЭС – еще 2,2 ГВт.

Таким образом, Украиной утрачено как минимум 14,5 ГВт из имевшихся в 2021 году на ТЭС.

В данный момент неясна степень повреждения еще как минимум двух попадавших под удары ТЭС – Приднепровской и Криворожской.

Соответственно, под контролем Украины остались 9 ТЭС, включая 4 разрушенные, 2 как минимум поврежденные и 3 ТЭС, вероятно, не подвергавшихся ударам.

Общая установленная мощность 5 «условно живых» примерно 7,8 ГВт, но скорее всего намного меньше с учетом прилетов по Приднепровской и Криворожской ТЭС.

https://lostarmour.info/svo – цинк

—