 

Insider-Gaming: игры для новой консоли Sony получат значок PS5 Pro Enhanced

30.03.2024, 16:45, Разное
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Компания Sony устанавливает специальные стандарты для разработчиков игр, которые будут выпущены для улучшенной версии консоли PlayStation 5 Pro. Информация поступила от инсайдера и главного редактора Insider-Gaming, Тома Хендерсона, который ссылается на свои источники.

Игры, оптимизированные для PS5 Pro, будут отмечены специальным значком “PS5 Pro Enhanced”. Чтобы получить этот статус, игры должны соответствовать хотя бы одному из следующих критериев: улучшенное разрешение, повышенная частота кадров или использование продвинутых эффектов трассировки лучей, доступных только на PS5 Pro.

Согласно планам Sony, игры для PlayStation 5 Pro будут поддерживать апскейлинг до разрешения 4K при использовании технологии PSSR. Они также гарантируют стабильные 60 кадров в секунду и улучшенный рейтрейсинг по сравнению с базовой моделью консоли. Эти улучшения достигнуты за счет увеличения скорости оперативной памяти на 28% и мощности графического чипа на 45%. Благодаря этим изменениям PS5 Pro будет на 45% быстрее стандартной PlayStation 5, а скорость рендеринга графики увеличится вдвое.

Компания Sony впервые ввела статус “Enhanced”, чтобы выделить игры, оптимизированные для PlayStation 4 Pro.


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