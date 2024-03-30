 

iXBT: видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 начали продавать дешевле 27000 рублей

30.03.2024, 15:35, Разное
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Среднебюджетная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 теперь доступна с существенной скидкой в 10% от исходной розничной цены. Изначально представленная за $300 видеокарта вызвала некоторое недовольство у геймеров из-за ограниченного объема видеопамяти (8 ГБ) и незначительного улучшения производительности по сравнению с предыдущей моделью, RTX 3060.

На американском рынке цена на GeForce RTX 4060 уже снизилась до $280 (примерно 25,8 тыс. рублей), не включая налоги. В то же время, в Европе цены начинаются от €287 (примерно 28,5 тыс. рублей) с учетом НДС. Это делает европейские модели более привлекательными для покупателей по сравнению с американскими.

GeForce RTX 4060 остается наиболее доступной видеокартой в серии RTX 40. Этот графический процессор поддерживает технологии трассировки лучей и масштабирования DLSS 3, обеспечивая при этом низкое энергопотребление. В качестве альтернативы компания AMD предлагает Radeon RX 7600 (8 ГБ), которая в Европе доступна по начальной цене в €255 (примерно 25,3 тыс. рублей). Обе видеокарты демонстрируют примерно одинаковый уровень производительности.


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