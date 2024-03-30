 

Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 14 Plus опустилась в России более чем на 15%

30.03.2024, 15:35, Разное
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Флагманский смартфон iPhone 14 Plus теперь доступен в РФ по цене, сниженной более чем на 15% от изначально заявленной стоимости. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.ru.

В начале продаж в 2022 году устройство предлагалось за 95 тыс. рублей, а теперь российские магазины продают iPhone 14 Plus с 128 ГБ памяти в среднем за 80 тыс. рублей, при этом самые выгодные варианты можно найти за 71 тыс. рублей. Стоит отметить, что цена может немного различаться в зависимости от региона покупателя.

iPhone 14 Plus был анонсирован в сентябре 2022 года вместе с тремя другими моделями 14-й линейки. Этот смартфон является первым базовым устройством от Apple с 6,7-дюймовым OLED-экраном, аналогичным дисплеям версий Pro Max. Устройство обладает всеми характеристиками iPhone 14, но в более крупном корпусе. В его оснащение входят двойная 12-мегапиксельная камера, процессор Apple A15 Bionic, вырез “челка” для сканера Face ID и проприетарный разъем Lightning.

Пользователи, заинтересованные в технологии Dynamic Island, могут обратить внимание на более новую модель iPhone 15 Plus, средняя цена которой на март составляет около 84 тыс. рублей.


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