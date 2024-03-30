 

Рупор кремлевской пропаганды: Неготовые резервные силы

30.03.2024, 13:50, Разное
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В Балтиморе застряли быстроходные грузовые суда, необходимые для военных интервенций США

Катастрофа (https://www.twz.com/sea/two-of-the-fastest-u-s-sealift-ships-trapped-by-baltimore-bridge-collapse)в акватории Балтимора обретает все черты многомерного события, имеющего целую череду до конца не просчитываемых последствий.

Про нарушение цепочек поставок на северо-востоке США мы уже писали (https://t.me/EvPanina/13271). Как и про то, что по уничтоженному мосту им. Фрэнсиса Скотта Ки пролегала (https://t.me/EvPanina/13301) вторая по загруженности дорога для опасных материалов в США. В ближайшие годы возить опасные и негабаритные грузы придётся иными путями, в том числе через Балтимор, что как минимум небезопасно.

Но вот кое-что новенькое.

▪️ На борту контейнеровоза Dali, по данным (https://www.youtube.com/live/FczgLhdqw0M?si=J-H09bhBUh2keMXL) Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), находилось 56 контейнеров с опасными грузами, некоторые из которых были повреждены во время крушения.

"Это 764 тонны опасных материалов девятого класса — в основном коррозионных и легковоспламеняющихся, — включая литий-ионные батареи, — заявила председатель NTSB Дженнифер Хоменди. — Я видела несколько контейнеров в воде, а некоторые были серьёзно повреждены на самом судне".

NTSB пообещал представить более точный предварительный отчёт "через 2-4 недели". То есть полный отчёт о том, что именно сейчас загрязняет реку Патапско, появится месяцев через восемь.

▪️ А вот проблема из совсем другой области — военно-логистической. По сообщению (https://www.twz.com/sea/two-of-the-fastest-u-s-sealift-ships-trapped-by-baltimore-bridge-collapse) The War Zone, в порту Балтимора оказались запертыми два быстроходных грузовых судна класса "Алголь", SS Antares и SS Denebola, принадлежащие Готовым резервным силам (Ready Reserve Force) — подгруппе судов в составе Резервного флота национальной обороны (NDRF), обеспечивающей быстрое развёртывание вооружённых сил США во время зарубежных конфликтов.

"Антарес" и "Денебола" составляют четверть всех судов этого класса, имеющихся у США. Кроме того, в Балтиморе застряли два других члена флота RRF — грузовые суда MV Cape Washington и MV Gary I. Gordon. Все судна RRF, оставшиеся в Балтиморе, относятся к категории ROS-5 — это означает, что они должны быть способны отправиться в путь в течение пяти дней с момента получения приказа об активации.

Теперь американцам впору вводить для них новую категорию — ну, скажем, ROS-1000.

https://t.me/EvPanina/13321 – цинк
https://www.twz.com/sea/two-of-the-fastest-u-s-sealift-ships-trapped-by-baltimore-bridge-collapse – Оригинал на английском

Источник: Colonel Cassad


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