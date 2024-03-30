Мнение: БЕЛАЗ и АВТОВАЗ

“На вокзале добрые люди вручили мне номер любопытной латвийской газетки “Бизнес & Балтия”, зная, что я люблю почитать провинциальную прессу. Одна статья там меня действительно потрясла!

Она называется “Зачем БелАЗу инвесторы”, опубликована в №61 за 29 марта с.г. Статья посвящена БелАЗ – белорусскому заводу по производству карьерных грузовиков, и представляет собой интервью с генеральным директором ОАО БЕЛАЗ П.А. Пархомчиком. На сайте я этой статьи не нашел (видимо, еще не выложили), так что дам цитаты без ссылки, увы. Даю цитаты:

Пархомчик. Сегодня мы конкурируем со всеми ведущими производителями карьерных самосвалов и находимся в тройке сильнейших в мире. Нам принадлежит около 30% мирового рынка….

Корр. Оборот предприятия был какой?

Пархомчик. В 2008 – 600 млн. долл., в 2009 – 380 млн. Падение – почти 40%.

Корр. Уровень зарплат на предприятии?

Пархомчик. В прошлом году средняя зарплата была 1,2 млн. белорусских рублей (около 400 долл.) в месяц. С 1 марта мы увеличили зарплату на 15%. Теперь 1,3-1,35 млн. руб. (440-460 долл.) К концу года выйдем на 1,5 млн. руб. (500 долл.)

Корр. На белорусских предприятиях есть так называемая сетка с коэффициентами, по которой оплачивается работа руководителей. Ее установил сам батька Лукашенко…

Пархомчик. Это касается только первого лица, то есть меня. Я не имею права получать зарплату больше, чем кратную коэффициенту 5 от средней по предприятию. Если средняя зарплата – 1,2 млн., то умножаем на 5, и, следовательно, Петр Александрович (показывает на себя пальцем) независимо от того, как он работает, не может получить больше 6 млн. (2000$).

Корр. А доплаты, премии?

Пархомчик. Если с премиями и доплатами у меня будет больше пяти средних зарплат, то разница отойдет предприятию.

Корр. (и я вместе с ним – С.). То есть для главного менеджера компании с оборотом в полмиллиарда долларов, с 12,5 тыс. работников и 30% мирового рынка зарплата в 2 тысячи долларов считается пределом мечтаний?!! Я расскажу об этом всем в Латвии!

Пархомчик. Ну, у нас же свое подсобное хозяйство, продукты дешевые… (смеется)”

У меня, конечно, неизбежно возникла аналогия с бонусом в 1,5 млрд. руб. (50 млн. долл.), который за свой тяжкий труд получил предпоследний ген.директор АвтоВАЗа Артяков… 50 млн. и 24 тыс. “годовых” – это, конечно, разница. Но деньги – бог бы с ним; главное – ведь АвтоВАЗ банкрот, а БелАЗ РЕНТАБЕЛЕН!!

Вот ведь что обидно… (2010, 30 марта)

Какой любопытный я нашел у себя пост (точнее, ЖЖ подсказал) 14-летней давности. Интересно, а у Луки и до сих пор так? Директор БЕЛАЗа с окладом в 2 тыс. баксов… Или Белоруссия с тех пор уже подстроилась “под рыночные реалии”?

В России, насколько я помню, абсолютно иной, чем в Белоруссии, принцип, особенно в бюджетной сфере (которой вскоре, судя по темпам осовковления, станет вся страна). Ввели как раз где-то в начале 10-х. И суть “путинской” зарплатной методы состоит в том, что руководство организации (например, школы) само формирует ставочную сетку для всего персонала, ВКЛЮЧАЯ СЕБЯ. Исходя из “входящего потока”, то есть прежде всего бюджетных поступлений от государства. То есть если ты, директор, можешь составить сетку так, что ты лично будешь получать миллион – ты ее так и составляешь. Принцип – “насколько хватит совести”. Вот так всё работает уже больше 10 лет, и лояльность бюджетников любимым руководителям (начальнику и Начальнику), как видим, безгранична. Очень крепкая оказалась схема.