 

В Госдуме создали комиссию по направлению энергии молодёжи в правильное русло

30.03.2024, 11:33, Разное
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По инициативе старейшего депутата Госдумы, 89-летнего Егора Карамышева в парламенте создана специальная комиссия по работе с россиянами в возрасте, не превышающем 35 лет.

Главная задача структуры – создание нормативно-правовых актов, способствующих «правильному развитию молодёжи».

– Молодёжь обладает огромным запасом энергии, который потенциально может пойти в пользу государства, но расходуется в иных, зачастую меркантильных и индивидуалистских целях, – возмущается глава комиссии. – Мы поможем направить энергию молодых людей в правильное русло.

Первым законопроектом комиссии станет документ об упразднении праздношатания. Из пояснительной записки следует, что правоохранители и общественники получат право в принудительном порядке привлекать не занятых делом лиц к общественно полезному труду.

– Это могут быть как субботники, так и участие в патриотических мероприятиях. В любом случае это лучше, чем смотреть, как молодые парочки на лавочках пьют пиво, курят или целуются. Позорники, – пояснил Карамышев.

Дополнительно в законе регламентируют полномочия общественников из-за действующего запрета применять оружие. Добровольным помощникам государства в случае сопротивления со стороны праздношатающихся разрешат использовать ружья с транквилизатором, электрошокеры и приёмы из единоборств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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