 

Белок, клетчатка, кофе и зеленый чай помогут быстро похудеть к лету

30.03.2024, 11:00, Разное
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Жизнь в северном полушарии и ее сезонные изменения часто влияют на нашу физическую форму. Зимой, во время праздников, мы часто прибавляем в весе, а с приходом весны приходит время задуматься о форме к лету.

Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, рекомендует увеличить потребление белковых продуктов, таких как мясо, рыба, яйца и творог, чтобы помочь в похудении. Он также подчеркивает важность потребления клетчатки, а также кофе и чая. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева предлагает наладить правильный пищевой режим, включая снижение калорийности. Это означает контроль размеров порций и выбор низкокалорийных продуктов, таких как фрукты, овощи и здоровые жиры.

Одним из методов, который может подойти некоторым, является интервальное голодание. Этот подход включает периоды голодания, чередуемые с обычным рационом. Популярные варианты включают метод 16/8 или 5:2, но прежде чем начать, важно проконсультироваться с врачом.

Выбор метода похудения зависит от индивидуальных предпочтений, образа жизни и здоровья. Перед внесением изменений в диету или образ жизни рекомендуется обсудить это с медицинским специалистом.


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