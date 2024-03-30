 

Мнение: О… Ой! А что это с Владимиром Путиным?

30.03.2024, 3:48, Разное
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На уходящей неделе российский президент Владимир #Путин совместил несовместимое, пообщавшись с военными и — когда говорят пушки, музы молчат, — с мастерами культуры. В этом и нечто новое проявилось у избранного на пятый срок главы государства, и нечто старое усугубилось.

Что в сумме поднимает вопрос о #здоровье кремлёвского руководителя…

Ибо становится как-то тревожно.

Наверное, многие заметили, что фотографы Кремля уже отчаялись ретушировать президентские фото. И все возрастные проблемы проступили выпукло и отчётливо.

Дряблый, висящий, морщинистый подбородок. Проблемная кожа. Хроническая усталость. Кажется, никогда ещё возраст у вечно молодящегося президента не проступал так отчётливо.

Подстать ему были и речи. Чисто по-стариковски, Владимир Путин начал повторяться и заговариваться. Рассказал, например, как «Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле». Или вот ещё…

Владимир Путин в очередной раз пожаловался на «обман Запада». И кому! Россию восемь лет обманывали с минскими соглашениями, заявил он во время беседы с военными лётчиками. «Оказывается, нас надули, тянули восемь лет, а в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты своих интересов и наших людей», — добавил президент.

Предыдущий раз Владимир Путин говорил про обман Запада в интервью ведущему Дмитрию Киселеву 13 марта: «Нас раньше много раз обманывали, но теперь будем договариваться только под чёткие гарантии безопасности». Также он напоминал про обман 26 января и 9 февраля.

В прошлом году нынешний и будущий российский президент семь раз жаловался на то, что что Россию «надули». Это происходило 18 января, 21 февраля, 14 марта, 30 мая, 13 июня, 8 июля, 4 сентября. Но в этом году он идёт на новый рекорд. Заговаривается?

Что же у него с физическим ментальным здоровьем?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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