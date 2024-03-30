Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

Если верхнюю часть армянского триколора прикрыть ладошкой, получится… жовто-блакитний прапор. Далеко не каждый знает этот фокус без гугла. А он довольно символичный в свете последних событий. Армения, столкнувшись с последствиями своего отказа от России как естественного геополитического союза, теперь страшно обиделась… на Россию же. И будто бы в отместку принялась колоть булавкой «русского медведя».

То одну пакость учинит, то другую…

Большинство банков Армении с 30 марта перестали работать с российскими картами «Мир» на фоне санкционных рисков. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт, выполняющей функции оператора карт «Мир». «НСПК получила официальное уведомление от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт “Мир”», — сообщил РБК представитель НСПК.

При этом ряд банков отключили поддержку карт «Мир» ещё 29 марта. В частности, об этой дате на своих официальных сайтах сообщили Инекобанк, Эвокабанк и АМИО Банк. Инекобанк уточнил, что решение принято «в связи с международными санкциями против платёжной системы «Мир». IDBank, который перестанет работать с картами «Мир» с 30 марта, в качестве причин также называет #санкции: «В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы «Мир», невозможно обеспечить полноценную работу карт «Мир» на наших POS-терминалах и в банкоматной сети на территории Армении».

Так прекратила существование ещё одна сфера российско-армянского экономического сотрудничества. Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. Благодаря ему национальные карты взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. Также некоторые армянские банки выпускали кобейджинговые карты «ArCa-Мир». Участниками платежной системы ArCa являются 16 из 18 кредитных организаций Армении.

Это, конечно, не очень приятно для российских релокантов, осевших на родине любимого Уинстоном Черчиллем коньяка. Но по факту — действительно «мелкая пакость» и булавочный укол. В НСПК уточнили, что в республике с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения», «дочка» российского ВТБ. Этот кредитный институт обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объёме. В настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Держателям карт «Мир» доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке «ВТБ Армения». А вот с платежами в торговых точках начнутся сложности.

Впрочем, российская #экономика от этого не пострадает. Да и армянская наверняка переживёт: не те обороты. Но символичен сам факт присоединения Армении к антироссийским санкциям. А ещё более интересно, что как раз в день выхода этого решения армянских финансовых властей российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что «#Россия готова выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией, если ей будет угрожать агрессия извне». То есть, каких-то серьёзных действий в ответ на очередной антироссийский демарш правительства Никола Пашиняна традиционно не последует.

И значит, новые «мелкие пакости» — будут?

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