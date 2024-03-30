 

Мнение: О мелкой пакости от армян… А Россия не ответит?

30.03.2024, 3:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если верхнюю часть армянского триколора прикрыть ладошкой, получится… жовто-блакитний прапор. Далеко не каждый знает этот фокус без гугла. А он довольно символичный в свете последних событий. Армения, столкнувшись с последствиями своего отказа от России как естественного геополитического союза, теперь страшно обиделась… на Россию же. И будто бы в отместку принялась колоть булавкой «русского медведя».

То одну пакость учинит, то другую…

Большинство банков Армении с 30 марта перестали работать с российскими картами «Мир» на фоне санкционных рисков. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт, выполняющей функции оператора карт «Мир». «НСПК получила официальное уведомление от платёжной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт “Мир”», — сообщил РБК представитель НСПК.

При этом ряд банков отключили поддержку карт «Мир» ещё 29 марта. В частности, об этой дате на своих официальных сайтах сообщили Инекобанк, Эвокабанк и АМИО Банк. Инекобанк уточнил, что решение принято «в связи с международными санкциями против платёжной системы «Мир». IDBank, который перестанет работать с картами «Мир» с 30 марта, в качестве причин также называет #санкции: «В связи с ограничениями, наложенными на оператора карточной системы «Мир», невозможно обеспечить полноценную работу карт «Мир» на наших POS-терминалах и в банкоматной сети на территории Армении».

Так прекратила существование ещё одна сфера российско-армянского экономического сотрудничества. Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года в рамках совместного проекта НСПК и Armenian Card. Благодаря ему национальные карты взаимно принимались в инфраструктурах двух стран: карты ArCa — в России, карты «Мир» — в Армении. Также некоторые армянские банки выпускали кобейджинговые карты «ArCa-Мир». Участниками платежной системы ArCa являются 16 из 18 кредитных организаций Армении.

Это, конечно, не очень приятно для российских релокантов, осевших на родине любимого Уинстоном Черчиллем коньяка. Но по факту — действительно «мелкая пакость» и булавочный укол. В НСПК уточнили, что в республике с российскими картами продолжит работать банк «ВТБ Армения», «дочка» российского ВТБ. Этот кредитный институт обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объёме. В настоящее время в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Держателям карт «Мир» доступны снятие наличных в банкоматах и оплата услуг в онлайн-банке «ВТБ Армения». А вот с платежами в торговых точках начнутся сложности.

Впрочем, российская #экономика от этого не пострадает. Да и армянская наверняка переживёт: не те обороты. Но символичен сам факт присоединения Армении к антироссийским санкциям. А ещё более интересно, что как раз в день выхода этого решения армянских финансовых властей российский посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что «#Россия готова выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией, если ей будет угрожать агрессия извне». То есть, каких-то серьёзных действий в ответ на очередной антироссийский демарш правительства Никола Пашиняна традиционно не последует.

И значит, новые «мелкие пакости» — будут?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / Френч-боб – стильная классика, а асимметрия уберет годы: омолаживающие стрижки для женщин 50+

30.03 / Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Таможня не дает добро

29.03 / Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

29.03 / Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Выплата репараций Украине. 29.03.2024

29.03 / Мнение: О важных новостях по теракту в «Крокусе»… Куда продвинулось следствие?

29.03 / В Армении начались массовые акции протеста после запрета шоу Владимира Соловьёва

29.03 / Билл Гейтс предрекает неудачу ИИ в вопросах простых задач

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика