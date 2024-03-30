Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…

На днях состоялась маленькая революция.

Впервые осуществлялась групповая атака наземных дронов на позиции противника в Бердычах.

На опубликованных противником кадрах видно 2 машины с АГСами ведущие бой в Бердычах.

Больше подробностей от разработчика и производителя этих дронов будет у меня на канале https://t.me/boris_rozhin

Имел возможность оценить эти дроны еще до того, как они получили широкую известность.

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