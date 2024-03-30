Рупор кремлевской пропаганды: И восстали машины из пепла Авдеевского коксохима…
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На днях состоялась маленькая революция.
Впервые осуществлялась групповая атака наземных дронов на позиции противника в Бердычах.
На опубликованных противником кадрах видно 2 машины с АГСами ведущие бой в Бердычах.
Больше подробностей от разработчика и производителя этих дронов будет у меня на канале https://t.me/boris_rozhin
Имел возможность оценить эти дроны еще до того, как они получили широкую известность.
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Источник: Colonel Cassad
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