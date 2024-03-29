 

Foreign Affairs – США терпят провал на Ближнем Востоке, пытаясь менять его с помощью насилия

29.03.2024, 23:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ближневосточный курс Вашингтона раз за разом испытывает неудачу. Причиной тому стремление американских властей добиться в регионе перемен грубой силой и экономическим принуждением, в то время как ему требуются комплексные социально-политические реформы, пишет обозреватель Foreign Affairs Ренад Мансур.


AP

Внешняя политика США на Ближнем Востоке продолжает терпеть неудачу. Попытка страны добиться долгосрочного мира в регионе оказалась тщетной, свидетельством чему служат участившиеся с началом войны в Газе нападения на американские базы в Ираке, за которыми стоят проиранские организации, пишет обозреватель Foreign Affairs Ренад Мансур. 

По его словам, Америка уже долгое время ведёт борьбу с силами в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, которые пользуются поддержкой Тегерана. Она убивала высокопоставленных лидеров, уничтожала торговые центры и военные склады, а также вводила санкции против банков и компаний этих групп. 

Но все эти карательные меры не приносят успеха и дают обратный результат. «Группы, на которые нацелился Вашингтон, никуда не делись. Вместо этого они переживают расцвет, становясь ещё более могущественными в своих странах и в регионе в целом», — отмечает публицист.

На его взгляд, Америка доказала, что она не способна справиться с истинными источниками власти этих организаций. Ведь они опираются не только на военную силу, но и на социально-политическую структуру Ближнего Востока, изменение которой требует комплексного подхода. 

«Применение Вашингтоном насилия и санкций мало что сделало для ослабления силы или уменьшения влияния этих групп. Всё потому, что бомбы и санкции не приводят к политическим реформам», — подчёркивает Мансур.


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