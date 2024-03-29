Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины

Удар ВС РФ 22 марта 2024 года по территории т.н. Украины был примечательным во многих отношениях. Во-первых, был поражен большой список целей, в число которых входили как электростанции, так и распределительные подстанции (ПС). Во-вторых, удар носил массированный характер, где по каждой цели выпускались несколько ракет. Также усилило эффект то, что удара противник явно не ждал и не смог к нему полноценно приготовиться: например, в этот раз отсутствовали применявшиеся ранее превентивные отключения электроэнергии.

В дальнейшем атаки на объекты энергосистемы т.н. Украины продолжились: 28 марта, по сообщениям местных властей, были поражены объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской и Полтавской областях.

Какие объекты в каких регионах оказались поражены

Харьков и Харьковская область

Удары были нанесены по подстанциям 330 кВ: Залютино, Харьковская и Лосево. На них были поражены автотрансформаторы 330/110 кВ.

Зафиксирован удар и последующий пожар в машинном отделении ТЭЦ-5, где 2-ой турбогенератор был уничтожен, а 1-ый и 3-ий серьезно повреждены. Станция остановила работу.

Зафиксированы прилеты по Змиевской ТЭС. Судя по спутниковым снимкам, на кровле машинного отделения есть множественные следы попаданий. Их расположение повреждений позволяет предположить, что повреждены турбогенераторы №2, 3, 5, 6, 8, 10 (нумерация с запада на восток). Однако следует учесть, что часть генераторов №7–10 предположительно законсервирована или выведена в ремонт, поэтому их повреждение на мощность генерации станции не влияет. Также получили урон генераторные трансформаторы №3, 4, 5, 6. Состояние остальных турбогенераторов неизвестно, станция остановлена.

Полтавская область

По сообщениям местных властей, целью ударов ВС РФ были ПС Полтава 330 и ПС Миргород 330, однако объективных свидетельств этому нет. Были введены графики отключения электроэнергии, но о полном блэкауте речи не идет, поэтому говорить о серьезном ущербе оборудованию не приходится.

Сумская область

По данным сайта Укрэнерго, в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах введены графики отключения электроэнергии. Удар, предположительно, нанесен по ПС Конотоп 330, однако степень урона неизвестна.

Запорожье и Запорожская область

Восемь ракет поразили крупнейшую ГЭС т.н. Украины – ДнепроГЭС. Электростанция остановлена.

Большинство боеприпасов попало в ДнепроГЭС-2: там разрушен почти весь машинный зал, повреждены 6 из 8 гидрогенераторов и открытое распределительное устройство (ОРУ-154 кВ), уничтожены три из четырех генераторных трансформаторов. Также оказались повреждены крановые пути на дамбе, что лишило возможности управления гидрозатворами на части плотины. ДнепроГЭС-2 фактически разрушена, ей требуется длительный ремонт.

Одна ракета попала в машзал ДнепроГЭС-1 и повредила один генераторный трансформатор и воздушные линии связи с ОРУ ДнепроГЭС, вызвав короткое замыкание на оборудовании. ДнепроГЭС-1 получила незначительные повреждения и ожидается, что в ближайшее время она снова вступит в строй, пусть и без одного гидрогенератора.

Днепропетровская область

Ракеты поразили ПС Днепровская 750 и вызвали короткое замыкание, которое привело к отключению линии связи с Запорожской АЭС. Подстанция была сильно повреждена в результате ударов в прошлом году и полноценно не восстановлена, но через нее осуществляется транзит и распределение электроэнергии напряжением 750 кВ и 330 кВ, так как открытые распределительные устройства, в отличие от автотрансформаторов, полностью восстановлены.

Также удары были нанесены по ПС Павлоградская 330, но критического урона оборудованию они не нанесли.

Прилеты зафиксированы и на всех подстанциях Кривого Рога — ПС Первомайская 330, ПС Кировская 330 и ПС Южная 330. По спутниковым снимкам наблюдаются признаки поражения автотрансформаторов на ПС Южная 330, на ПС Кировская и ПС Первомайская 330 есть признаки поражения ОРУ-330 кВ. Повреждения не критические, однако с учетом того, что они есть на всех подстанциях, это в итоге привело к перебоям в электроснабжении города. Ситуация усугубляется тем, что ПС Горная 330 была повреждена в результате февральских ударов.

Приднепровская и Криворожская ТЭС работают — первая ориентировочно на 5 и 6 энергоблоках, вторая – на 3 и 4 энергоблоках.

Винницкая область

Еще один удар по Ладыжинской ТЭС. Ракеты попали в зону 4-го и частично 3-го турбогенератора, повредив машинное и частично котельное отделение, обвалилась часть кровли. На снимках был виден дым от пожара и, возможно, поврежденного котла. Станция остановлена. Турбогенераторы №1, №2, №5 и №6, похоже, не пострадали, и после восстановления технологических трубопроводов и инженерных сетей станция может продолжить работу с ограничением по мощности на оставшихся генераторах.

Одесская область

В результате ударов по подстанциям было отключено электроснабжение большинства потребителей. Основной удар предположительно был по ПС Аджалык 330, что нарушило передачу электроэнергии от Южноукраинской АЭС к Одессе. С учетом остановки Ладыжинской ТЭС единственными источниками питания остались импорт электроэнергии из Молдавии, Одесская ТЭС и солнечные и ветровые электростанции. На спутниковых снимках следов поражения на ПС Усатово 330, ПС Новоодесская 330 и ПС Центролит 220 нет. Однако мы предполагаем, что некоторые повреждения ПС Усатово 330 получила, так как в ночь с 22 на 23 марта на несколько часов импорт электроэнергии из Молдавии фактически прекратился. Похоже, это время использовали на ремонт подстанции, затем импорт устойчиво рос и сейчас находится в пределах 600–700 МВт (реально он выше, так как часть электроэнергии поступает обратно с Украины в Молдавию на ПС Рыбница). При серьезных повреждениях на ПС Усатово такой высокий трафик был бы невозможен.

Хмельницкая область

Ударам подверглись ПС Шепетовка 330 и ПС Хмельницкая 330. На ПС Шепетовка повреждения, предположительно, получило оборудование ОРУ-330кВ и техническое здание. Критических повреждений объекту не нанесено. На ПС Хмельницкая, судя по спутниковым снимкам, уничтожен автотрансформатор. В области введен график отключений электроэнергии.

Ивано-Франковская область

Судя по всему, целью атаки стала Бурштынская ТЭС, однако степень урона станции пока не известна. По сообщениям местных властей в результате удара зафиксировано нарушение теплоснабжения, однако перебоев в электроснабжении не было. Косвенно это дает основание предполагать повреждение насосной станции с сетевыми насосами.

Также поражены неидентифицированные электроэнергетические объекты в Николаевской и Львовской областях.

Каковы последствия удара для энергетики Украины

Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Харькове. Поражение двух главных генерирующих станций региона – Змиевской ТЭС (мощность 2200 МВт) и ТЭЦ-5 (540 МВт) – лишило город 93% генерирующих мощностей. Удары по подстанциям 330 кВ сильно сузили возможности приема электроэнергии из центра страны.

Тем не менее, в Харькове остались ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, в номинальном режиме способные выдать 230 МВт. Также на подстанциях Лосево и Харьковская остались неповрежденные автотрансформаторы, способные принимать электроэнергию и понижать ее до уровня 110 кВ. Электроснабжение города возможно осуществить из других регионов по нескольким ВЛ 110 кВ, что также дает мощность, пусть и ограниченную. В город завезли мобильные дизельные и газопоршневые электростанции, которые тоже вносят свой вклад в электроснабжение. Все это позволило за несколько дней вернуть электроэнергию в город и на часть промышленных предприятий, но с жесткими ограничениями. При этом ситуация в Харькове действительно критическая.

Удары в Сумской и Полтавской области можно расценивать как дополнительно блокирующие передачу электроэнергии из западных регионов к Харькову. В случае повторных атак на оставшиеся автотрансформаторы и на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также уничтожения ОРУ 110кВ ПС Лосево и налета на ПС Полтава 330, можно ожидать полного коллапса энергетики Харькова и области.

Выведение из строя ДнепроГЭС очень сильно ударило по способности регулировать максимумы нагрузки в энергосистеме. Часть станции (ДнепроГЭС-1), вероятно, скоро вновь введут в работу, но станция уже потеряла 60% своей генерирующей мощности.

Запорожье теперь полностью зависит от энергетики соседних регионов, а Днепропетровская область тоже не может похвастаться устойчивым электроснабжением. Причем если Днепропетровск за счет работающей ТЭС и Среднеднепровской ГЭС относительно устойчив, то на промышленные районы Кривого Рога энергии явно не хватает. Техническое состояние Криворожской ТЭС, по-видимому, не позволяет ей запустить больше двух-трех энергоблоков, а этого явно недостаточно для такого числа потребителей. Таким образом, Кривой Рог и Днепропетровск критически зависят от передачи электроэнергии от Южноукраинской АЭС по линиям как 330 кВ, так и 750 кВ. Подстанции 750 кВ хоть и получили очень серьезные повреждения в ходе прошлогодних ударов, но все же сохраняют ограниченную возможность передавать и понижать напряжение с 750 кВ до 330 кВ, частично разгружая линии 330 кВ.

Ситуация в Одессе во многом объясняется слабым резервированием электроснабжения. Из всех крупных городов Одесса обладает наименьшим запасом по прочности, и любой удар по подстанциям оказывает на нее гораздо более сильное влияние, чем на другие административные центры областей. Однако ее спасает близость Молдавии и Румынии, откуда постоянно осуществляется приток электроэнергии. Ключевым узлом распределения электроэнергии является ПС Усатово 330, и пока она функционирует, импорт электроэнергии не прекращается. Другое узкое место – ПС Аджалык 330, через которую поступает электроэнергия от Южноукраинской АЭС. Последний источник – это Ладыжинская ТЭС. В ходе ударов 22 марта удалось нейтрализовать два из трех источников электроснабжения (ПС Аджалык и Ладыжинская ТЭС), в результате чего в городе сразу возникли серьезные перебои электроснабжения.

Удары по подстанциям в Хмельницкой области были призваны лишить возможности осуществлять транзит электроэнергии от Хмельницкой и Ровенской АЭС в восточные регионы страны. При этом налет скорее был пробным, чем акцентированным.

Поражение Бурштынской ТЭС оказало бы достаточно серьезное влияние на электроснабжение Прикарпатья и Закарпатья, но, к сожалению, серьезного урона в этот раз достичь не удалось.

Итого

22 марта была предпринята попытка устроить блэкаут в Харькове и Одессе и создать существенные трудности. Однако этого оказалось недостаточно. После окончания прошлых системных ударов по энергетике противник предпринял меры по защите объектов: так, на каждой подстанции 330 кВ возводятся мощные железобетонные саркофаги, причем на большинстве подстанций их строительство уже завершено. Поражать такие сооружения «Геранями» крайне затруднительно, вдобавок оборудование в них полностью защищено от осколков. На многих подстанциях ведутся работы с целью создания подземных помещений, в которые будут вынесены не только автотрансформаторы, но и распределительное оборудование. Все это потребовало огромных капитальных затрат, но руководство т.н. Украины пошло на это, что косвенно подтверждает колоссальный урон, который понесла энергетика страны в ходе прошлогодних атак.

Все это делает удары по подстанциям все менее и менее эффективными и ведет к необходимости ударов по электростанциям. Нетронутыми в ходе атаки 22 марта остались крупные ГЭС на Днепре (Кременчугская, Киевская и Среднеднепровская) и Днестре (Днестровская 1) и крупные тепловые станции (Приднепровская, Трипольская, Бурштынская, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, Добротворская). Из них 28 марта ударам (с пока неизвестным результатом) подверглись Приднепровская ТЭС и Среднеднепровская ГЭС.

На данный момент главный элемент энергосистемы т.н. Украины – это три атомные станции — Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая, которые продолжают обеспечивать электроэнергией страну и почему-то игнорируются в качестве целей для ударов. Хотелось бы напомнить, что противник такой чувствительностью не страдает и неоднократно пытался атаковать дронами Курскую и Смоленскую АЭС. В данном случае речь не идет об ударах по самим реакторам или машзалам (что даст повод обвинить РФ в «ядерном терроризме»), а о лишении АЭС возможности выдавать мощности в энергосистему. Желательно – навсегда.

https://rybar.ru/posledstviya-udara-vs-rf-22-marta-2024-dlya-energosistemy-ukrainy/ – цинк

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