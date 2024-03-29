Рупор кремлевской пропаганды: Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины
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Последствия удара ВС РФ 22 марта 2024 для энергосистемы Украины
Удар ВС РФ 22 марта 2024 года по территории т.н. Украины был примечательным во многих отношениях. Во-первых, был поражен большой список целей, в число которых входили как электростанции, так и распределительные подстанции (ПС). Во-вторых, удар носил массированный характер, где по каждой цели выпускались несколько ракет. Также усилило эффект то, что удара противник явно не ждал и не смог к нему полноценно приготовиться: например, в этот раз отсутствовали применявшиеся ранее превентивные отключения электроэнергии.
В дальнейшем атаки на объекты энергосистемы т.н. Украины продолжились: 28 марта, по сообщениям местных властей, были поражены объекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской и Полтавской областях.
Какие объекты в каких регионах оказались поражены
Харьков и Харьковская область
Удары были нанесены по подстанциям 330 кВ: Залютино, Харьковская и Лосево. На них были поражены автотрансформаторы 330/110 кВ.
Зафиксирован удар и последующий пожар в машинном отделении ТЭЦ-5, где 2-ой турбогенератор был уничтожен, а 1-ый и 3-ий серьезно повреждены. Станция остановила работу.
Зафиксированы прилеты по Змиевской ТЭС. Судя по спутниковым снимкам, на кровле машинного отделения есть множественные следы попаданий. Их расположение повреждений позволяет предположить, что повреждены турбогенераторы №2, 3, 5, 6, 8, 10 (нумерация с запада на восток). Однако следует учесть, что часть генераторов №7–10 предположительно законсервирована или выведена в ремонт, поэтому их повреждение на мощность генерации станции не влияет. Также получили урон генераторные трансформаторы №3, 4, 5, 6. Состояние остальных турбогенераторов неизвестно, станция остановлена.
Полтавская область
По сообщениям местных властей, целью ударов ВС РФ были ПС Полтава 330 и ПС Миргород 330, однако объективных свидетельств этому нет. Были введены графики отключения электроэнергии, но о полном блэкауте речи не идет, поэтому говорить о серьезном ущербе оборудованию не приходится.
Сумская область
По данным сайта Укрэнерго, в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах введены графики отключения электроэнергии. Удар, предположительно, нанесен по ПС Конотоп 330, однако степень урона неизвестна.
Запорожье и Запорожская область
Восемь ракет поразили крупнейшую ГЭС т.н. Украины – ДнепроГЭС. Электростанция остановлена.
Большинство боеприпасов попало в ДнепроГЭС-2: там разрушен почти весь машинный зал, повреждены 6 из 8 гидрогенераторов и открытое распределительное устройство (ОРУ-154 кВ), уничтожены три из четырех генераторных трансформаторов. Также оказались повреждены крановые пути на дамбе, что лишило возможности управления гидрозатворами на части плотины. ДнепроГЭС-2 фактически разрушена, ей требуется длительный ремонт.
Одна ракета попала в машзал ДнепроГЭС-1 и повредила один генераторный трансформатор и воздушные линии связи с ОРУ ДнепроГЭС, вызвав короткое замыкание на оборудовании. ДнепроГЭС-1 получила незначительные повреждения и ожидается, что в ближайшее время она снова вступит в строй, пусть и без одного гидрогенератора.
Днепропетровская область
Ракеты поразили ПС Днепровская 750 и вызвали короткое замыкание, которое привело к отключению линии связи с Запорожской АЭС. Подстанция была сильно повреждена в результате ударов в прошлом году и полноценно не восстановлена, но через нее осуществляется транзит и распределение электроэнергии напряжением 750 кВ и 330 кВ, так как открытые распределительные устройства, в отличие от автотрансформаторов, полностью восстановлены.
Также удары были нанесены по ПС Павлоградская 330, но критического урона оборудованию они не нанесли.
Прилеты зафиксированы и на всех подстанциях Кривого Рога — ПС Первомайская 330, ПС Кировская 330 и ПС Южная 330. По спутниковым снимкам наблюдаются признаки поражения автотрансформаторов на ПС Южная 330, на ПС Кировская и ПС Первомайская 330 есть признаки поражения ОРУ-330 кВ. Повреждения не критические, однако с учетом того, что они есть на всех подстанциях, это в итоге привело к перебоям в электроснабжении города. Ситуация усугубляется тем, что ПС Горная 330 была повреждена в результате февральских ударов.
Приднепровская и Криворожская ТЭС работают — первая ориентировочно на 5 и 6 энергоблоках, вторая – на 3 и 4 энергоблоках.
Винницкая область
Еще один удар по Ладыжинской ТЭС. Ракеты попали в зону 4-го и частично 3-го турбогенератора, повредив машинное и частично котельное отделение, обвалилась часть кровли. На снимках был виден дым от пожара и, возможно, поврежденного котла. Станция остановлена. Турбогенераторы №1, №2, №5 и №6, похоже, не пострадали, и после восстановления технологических трубопроводов и инженерных сетей станция может продолжить работу с ограничением по мощности на оставшихся генераторах.
Одесская область
В результате ударов по подстанциям было отключено электроснабжение большинства потребителей. Основной удар предположительно был по ПС Аджалык 330, что нарушило передачу электроэнергии от Южноукраинской АЭС к Одессе. С учетом остановки Ладыжинской ТЭС единственными источниками питания остались импорт электроэнергии из Молдавии, Одесская ТЭС и солнечные и ветровые электростанции. На спутниковых снимках следов поражения на ПС Усатово 330, ПС Новоодесская 330 и ПС Центролит 220 нет. Однако мы предполагаем, что некоторые повреждения ПС Усатово 330 получила, так как в ночь с 22 на 23 марта на несколько часов импорт электроэнергии из Молдавии фактически прекратился. Похоже, это время использовали на ремонт подстанции, затем импорт устойчиво рос и сейчас находится в пределах 600–700 МВт (реально он выше, так как часть электроэнергии поступает обратно с Украины в Молдавию на ПС Рыбница). При серьезных повреждениях на ПС Усатово такой высокий трафик был бы невозможен.
Хмельницкая область
Ударам подверглись ПС Шепетовка 330 и ПС Хмельницкая 330. На ПС Шепетовка повреждения, предположительно, получило оборудование ОРУ-330кВ и техническое здание. Критических повреждений объекту не нанесено. На ПС Хмельницкая, судя по спутниковым снимкам, уничтожен автотрансформатор. В области введен график отключений электроэнергии.
Ивано-Франковская область
Судя по всему, целью атаки стала Бурштынская ТЭС, однако степень урона станции пока не известна. По сообщениям местных властей в результате удара зафиксировано нарушение теплоснабжения, однако перебоев в электроснабжении не было. Косвенно это дает основание предполагать повреждение насосной станции с сетевыми насосами.
Также поражены неидентифицированные электроэнергетические объекты в Николаевской и Львовской областях.
Каковы последствия удара для энергетики Украины
Наиболее тяжелая ситуация с электроснабжением сложилась в Харькове. Поражение двух главных генерирующих станций региона – Змиевской ТЭС (мощность 2200 МВт) и ТЭЦ-5 (540 МВт) – лишило город 93% генерирующих мощностей. Удары по подстанциям 330 кВ сильно сузили возможности приема электроэнергии из центра страны.
Тем не менее, в Харькове остались ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, в номинальном режиме способные выдать 230 МВт. Также на подстанциях Лосево и Харьковская остались неповрежденные автотрансформаторы, способные принимать электроэнергию и понижать ее до уровня 110 кВ. Электроснабжение города возможно осуществить из других регионов по нескольким ВЛ 110 кВ, что также дает мощность, пусть и ограниченную. В город завезли мобильные дизельные и газопоршневые электростанции, которые тоже вносят свой вклад в электроснабжение. Все это позволило за несколько дней вернуть электроэнергию в город и на часть промышленных предприятий, но с жесткими ограничениями. При этом ситуация в Харькове действительно критическая.
Удары в Сумской и Полтавской области можно расценивать как дополнительно блокирующие передачу электроэнергии из западных регионов к Харькову. В случае повторных атак на оставшиеся автотрансформаторы и на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также уничтожения ОРУ 110кВ ПС Лосево и налета на ПС Полтава 330, можно ожидать полного коллапса энергетики Харькова и области.
Выведение из строя ДнепроГЭС очень сильно ударило по способности регулировать максимумы нагрузки в энергосистеме. Часть станции (ДнепроГЭС-1), вероятно, скоро вновь введут в работу, но станция уже потеряла 60% своей генерирующей мощности.
Запорожье теперь полностью зависит от энергетики соседних регионов, а Днепропетровская область тоже не может похвастаться устойчивым электроснабжением. Причем если Днепропетровск за счет работающей ТЭС и Среднеднепровской ГЭС относительно устойчив, то на промышленные районы Кривого Рога энергии явно не хватает. Техническое состояние Криворожской ТЭС, по-видимому, не позволяет ей запустить больше двух-трех энергоблоков, а этого явно недостаточно для такого числа потребителей. Таким образом, Кривой Рог и Днепропетровск критически зависят от передачи электроэнергии от Южноукраинской АЭС по линиям как 330 кВ, так и 750 кВ. Подстанции 750 кВ хоть и получили очень серьезные повреждения в ходе прошлогодних ударов, но все же сохраняют ограниченную возможность передавать и понижать напряжение с 750 кВ до 330 кВ, частично разгружая линии 330 кВ.
Ситуация в Одессе во многом объясняется слабым резервированием электроснабжения. Из всех крупных городов Одесса обладает наименьшим запасом по прочности, и любой удар по подстанциям оказывает на нее гораздо более сильное влияние, чем на другие административные центры областей. Однако ее спасает близость Молдавии и Румынии, откуда постоянно осуществляется приток электроэнергии. Ключевым узлом распределения электроэнергии является ПС Усатово 330, и пока она функционирует, импорт электроэнергии не прекращается. Другое узкое место – ПС Аджалык 330, через которую поступает электроэнергия от Южноукраинской АЭС. Последний источник – это Ладыжинская ТЭС. В ходе ударов 22 марта удалось нейтрализовать два из трех источников электроснабжения (ПС Аджалык и Ладыжинская ТЭС), в результате чего в городе сразу возникли серьезные перебои электроснабжения.
Удары по подстанциям в Хмельницкой области были призваны лишить возможности осуществлять транзит электроэнергии от Хмельницкой и Ровенской АЭС в восточные регионы страны. При этом налет скорее был пробным, чем акцентированным.
Поражение Бурштынской ТЭС оказало бы достаточно серьезное влияние на электроснабжение Прикарпатья и Закарпатья, но, к сожалению, серьезного урона в этот раз достичь не удалось.
Итого
22 марта была предпринята попытка устроить блэкаут в Харькове и Одессе и создать существенные трудности. Однако этого оказалось недостаточно. После окончания прошлых системных ударов по энергетике противник предпринял меры по защите объектов: так, на каждой подстанции 330 кВ возводятся мощные железобетонные саркофаги, причем на большинстве подстанций их строительство уже завершено. Поражать такие сооружения «Геранями» крайне затруднительно, вдобавок оборудование в них полностью защищено от осколков. На многих подстанциях ведутся работы с целью создания подземных помещений, в которые будут вынесены не только автотрансформаторы, но и распределительное оборудование. Все это потребовало огромных капитальных затрат, но руководство т.н. Украины пошло на это, что косвенно подтверждает колоссальный урон, который понесла энергетика страны в ходе прошлогодних атак.
Все это делает удары по подстанциям все менее и менее эффективными и ведет к необходимости ударов по электростанциям. Нетронутыми в ходе атаки 22 марта остались крупные ГЭС на Днепре (Кременчугская, Киевская и Среднеднепровская) и Днестре (Днестровская 1) и крупные тепловые станции (Приднепровская, Трипольская, Бурштынская, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, Добротворская). Из них 28 марта ударам (с пока неизвестным результатом) подверглись Приднепровская ТЭС и Среднеднепровская ГЭС.
На данный момент главный элемент энергосистемы т.н. Украины – это три атомные станции — Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая, которые продолжают обеспечивать электроэнергией страну и почему-то игнорируются в качестве целей для ударов. Хотелось бы напомнить, что противник такой чувствительностью не страдает и неоднократно пытался атаковать дронами Курскую и Смоленскую АЭС. В данном случае речь не идет об ударах по самим реакторам или машзалам (что даст повод обвинить РФ в «ядерном терроризме»), а о лишении АЭС возможности выдавать мощности в энергосистему. Желательно – навсегда.
https://rybar.ru/posledstviya-udara-vs-rf-22-marta-2024-dlya-energosistemy-ukrainy/ – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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