 

Хабек признал – из-за «российской угрозы» Германия торопится закупаться оружием

29.03.2024, 22:05, Новости дня
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Германия намерена ускорить закупки вооружений и отладить систему планирования крупных оборонных контрактов, заявил министр экономики страны Роберт Хабек после встречи с представителями крупных немецких концернов. Как пишет Bloomberg, при этом Хабек сослался на российскую угрозу: именно из-за действий Москвы Германия вынуждена наращивать производство, укрепляющее обороноспособность страны.


AP

Германия планирует ускорить утверждение закупок вооружений и обеспечить большую определённость в планировании крупных оружейных контрактов. Таким образом она стремится адаптировать свою оборонную промышленность после начала российской спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

«Если мы посмотрим на Россию, то, учитывая этот угрожающий фон, мы должны обеспечить наращивание производства товаров, которые укрепляют потенциал страны в области безопасности», — заявил министр экономики Роберт Хабек после встречи с представителями немецких производителей оружия, поставщиков и технологических фирм, работающих в сфере безопасности. «Ситуация с глобальными угрозами изменилась, и не задумываться об этом было бы наивно», — добавил он.

Конфликт на Украине заставил Германию переосмыслить свой подход к обороне и увеличить расходы. Берлин является вторым после США крупнейшим сторонником Киева как в финансовом, так и в военном отношении и предоставил или выделил помощь на сумму €28 млрд. Тем не менее правящая коалиция не может прийти к единому мнению о том, следует ли поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Канцлер Олаф Шольц высказался против, опасаясь стать участником войны, но его партнёры, Хабек и министр финансов Кристиан Линднер, выступают за их поставку.

Между тем, процесс согласования закупок оружия зачастую слишком длителен и должен быть ускорен. По словам Хабека после встречи с представителями крупных немецких компаний, будут пересмотрены правила в отношении товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях. Также министр повторил призывы к созданию должности комиссара Евросоюза по вопросам обороны, который мог бы помочь в координации общего рынка закупок в блоке.


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