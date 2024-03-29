Прорыв в мире мобильных технологий: Oppo Find X7 сертифицированы для 5.5G

Китайский оператор China Mobile впервые запускает сеть 5G-Advanced, известную как 5.5G. Совместно с этим компания Oppo радостно объявляет, что их флагманские смартфоны Find X7 и Find X7 Ultra уже готовы к этой инновации.

Глава Oppo, Пит Лау, подтверждает совместимость Find X7 Ultra с новым стандартом, разместив фотографию устройства с символом 5GA на экране. 5G-Advanced обеспечивает потрясающие скорости загрузки до 10 Гбит/с и передачи до 1 Гбит/с.

К концу текущего года новый стандарт будет доступен в 300 городах по всей Китаю, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Тестовые площадки уже доступны в некоторых регионах КНР.

Кроме того, сеть 5.5G включает в себя спутниковые технологии, что позволило Oppo представить обновленную версию флагманского смартфона Find X7 Ultra с поддержкой спутниковой связи. Этот апгрейд, стоимостью 7499 юаней, оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.