 

Презентация флагманской линейки смартфонов Huawei P70 намечена на 2 апреля

29.03.2024, 20:24, Разное
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Новый выпуск флагманских смартфонов Huawei P70 запланирован на 2 апреля в Китае. Информацию об этом распространил портал GSMArena, ссылаясь на утечку постера в сети.

Новый выпуск флагманских смартфонов Huawei P70 запланирован на 2 апреля в Китае. Информацию об этом распространил портал GSMArena, ссылаясь на утечку постера в сети.

По словам источников, на мероприятии будут представлены четыре модели: Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro+ и P70 Art. Однако подтверждение этой информации пока не было получено от журналистов, поэтому её достоверность под вопросом.

Предполагается, что все устройства этой серии будут оснащены процессором Huawei Kirin 9000S с технологией 7-нанометрового производства. Кроме того, смартфоны будут иметь OLED-дисплеи диагональю от 6,58 до 6,76 дюймов, камеры с разрешением 50 мегапикселей (OV50H или IMX989) и фронтальные камеры на 13 Мп.

Емкость аккумуляторов новых моделей составит 5000, 5100 и 5200 мАч, а также поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 88 Вт и беспроводной зарядки на 50 или 80 Вт в зависимости от модели. Цена на смартфоны начнется от 5 тысяч юаней (примерно 63,5 тысяч рублей) за Huawei P70 и достигнет до 10 тысяч юаней (примерно 127 тысяч рублей) за Huawei P70 Art. О появлении устройств на российском рынке информации пока нет.


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