Мнение: Коммунисты против обжорства, голод как средство управления и дореволюционный бум с/х в Сибири

1. Коммунисты пытались отучить трудовой народ от обжорства. Как ясно из заметки, обжорство считалось атрибутом старой жизни, когда ещё были помещики, когда крестьяне ели изюм, сахарные барашки и тому подобные буржуазные излишества:





2. Также коммунисты усердно объясняли сельскому населению, что выращенный крестьянами хлеб крестьянам не принадлежит, что это теперь собственность коммунистов (ссылка):



Голод как средство управления

«…Крестьяне далеко не все понимают, что свободная торговля хлебом есть государственное преступление. „Я хлеб произвел, это мой продукт, и я имею право им торговать“ — так рассуждает крестьянин, по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление». Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 315.

…

Цитата говорит сама за себя.

Вот ещё одна:

«Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность являются в руках пролетарского государства, в руках полновластных Советов, самым могучим средством учета и контроля, таким средством, которое, будучи распространено на капиталистов и на богатых вообще, будучи применено к ним рабочими, даст невиданную еще в истории силу „приведения в движение“ государственного аппарата, для преодоления сопротивления капиталистов, для подчинения их пролетарскому государству. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало…

Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационно-государственных рамках… И мы имеем средство для этого… Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность.»

(Ленин. Сумеют ли большевики удержать власть. Сентябрь 1917-го).

3. Кровавая и голодная коллективизация, которую провели большевики, была не нужна. Без коммунистов модернизация аграрного сектора произошла бы сама собой — но только при этом урожай каждый год был бы нормальным, а миллионных жертв раскулачивания и голода не было бы. Формула Петра Столыпина сработала бы и здесь: «дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».

Я пишу об этом уверенно, потому что в правление Николая II сельское хозяйство развивалось и модернизировалось отличными темпами. Особенно хорошо это видно на примере территорий Сибири, которые тогда активно осваивались после строительства Транссиба. Блогер takoe-nebo пишет про дореволюционный подъём с/х в Западной Сибири, цитирую некоторые цифры (ссылка):

Рост потребления сельскохозяйственных машин и орудий в Сибири шел значительно быстрее, чем в России в целом. Если в 1900–1913 гг. их потребление увеличилось в стране в 4 раза (на 391%), то в Сибири – в 16 раз (на 1633%). В среднем с 1910 по 1913 г. в Сибири продавалось машин на 20,7 млн руб., а это 17–18% всего их потребления России, в то время как посевные площади ее составляли лишь 8% от общероссийских.

В 1911–1913 гг. на рынки России поступило более чем на 100 млн руб. сельскохозяйственных машин и орудий (русского производства – на 43703 тыс. руб. и иностранного – на 58176 тыс. руб.). Судя по данным управления Омской железной дороги, из всего количества ввезенных с 1903 по 1909 г. в Западную Сибирь машин и орудий около 70% поступило из-за границы. Русский крестьян мог свободно выбирать, какую именно технику ему использовать в своём хозяйстве.

Применение новых и усовершенствованных машин и орудий способствовало значительному росту посевных площадей в Западной Сибири. При этом надо отметить одну особенность указанного процесса: рост посевных площадей в Западной Сибири в начале ХХ в. значительно опережал прирост населения.

Кооперация обеспечивала кооперативные хозяйства машинами и материалами по доступным ценам. С 1906 по 1911 г. кооперативами Сибири было приобретено сельскохозяйственных машин и усовершенствованных орудий на 84 млн руб., причем в основном это были зерноочистительные машины, ввозившиеся из-за границы, и в меньшей степени – орудия для обработки земли.

Все возраставший спрос на сельскохозяйственные машины привел к тому, что некоторые иностранные фирмы перенесли свою деятельность в Сибирь. Так, например, американская фирма, которая ранее работала через российские посреднические фирмы, сама открывает контору в Омске. Это усилило ранее бытовавшую конкуренцию между уже существовавшими фирмами и вновь открывшимися в Сибири, что, в свою очередь, резко изменило условия сбыта техники в регионе. Теперь машины стали продавать на более льготных условиях, а кредит стали давать на 2–3 года, существенно снизился и размер задатка (до 1/10 и 1/20 стоимости товара). Это давало возможность приобретать товар не только крупным, но и мелким кооперативным хозяйствам.

В 1914 г. продажей сельскохозяйственных машин крестьянам занималось более 20 отечественных и зарубежных фирм. В числе последних особенно преуспели «Международная компания жатвенных машин в России» (США), «Сибирская компания» (Дания), «В.Г. Столь и Ко» (Воронеж), «Братья Винокуровы» (с. Камень Барнаульского уезда) и др.

Согласно официальным данным, с 1898 по 1914 г. в Сибири было продано сельскохозяйственных машин и орудий на сумму почти в 160 млн руб. Почти половину всех машин продавали через кредитную кооперацию.

Крестьяне обращались за ссудами к банками и напрямую. В течение 1906–1915 гг. Тобольское, Омское, Петропавловское, Томское и Барнаульское отделения Государственного банка выдали им на покупку сельскохозяйственных машин и орудий около 36 млн руб. <…>

Интенсивность внедрения техники в земледельческое производство Западной Сибири в рассматриваемое время была значительной. Вот лишь некоторые примеры. Применение сеялок и веялок в Барнаульском уезде за 7 лет выросло в 3 раза, в Змеиногорском уезде – в 30 раз, в 2,5 раза увеличилось применение молотилок и в 3 раза – косилок. В целом по Томской губернии к 1917 г., по сравнению с 1910 г., количество сельхозинвентаря заметно возросло, в частности, сеялок – почти в 11 раз, косилок – в 6 раз, молотилок – в 4 раза, плугов

– почти в 2 раза и конных граблей – почти в 6 раз.

В Западной Сибири усовершенствованные орудия составляли в арсенале крестьянина от 65% (Барнаульский уезд) до 90% (Тарский уезд). По степени обеспеченности усовершенствованными сельскохозяйственными орудиями особенно выделялись группы крестьян, имевшие свыше 15 десятин посева на одно хозяйство, они были обеспечены от 42 до 78% каждое. В их распоряжении имелся, причем в достаточном количестве, весь комплекс указанных выше сельскохозяйственных орудий.