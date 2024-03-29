Мнение: Как Бубликов перевернул Россию

Над Бубликовыми после фильма “Служебный роман” принято смеяться. Дескать, смешная фамилия. А зря. На тг-канале “Деньги и песец” – поучительный рассказ о том, как иной Бубликов может разрушить империю… и ничего за это не получить.

“12 марта (27 февраля по с.с.) 1917 года в Петрограде восставшие солдаты, вместо того, чтобы стрелять в бастующих рабочих, пошли с ними брататься и захватывать правительственные учреждения. Правда лидеры Государственной Думы смогли, в общем, взять ситуацию в столице под свой контроль, сформировав «Комитет членов ГД для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями».

Но это было полдела. Что Петроград? – далеко Петроград! Остальная часть Империи, была не в курсе, что в столице бушует солдатский мятеж, а Дума провозглашает себя властью. У императора под рукой оставалась двухмиллионная армия, а демонстрации и громкие заявления? Так в 1905 году еще и не такое видали!

И все могло бы пойти иначе, если бы среди депутатов не оказался железнодорожный инженер Александр Бубликов.

Революционером Бубликов не был. Он был преуспевающим железнодорожным предпринимателем.

Но 13 марта 1917 г именно Бубликов сообразил то, что мог сообразить только технарь, знающий систему ж/д управления. На каждой станции был телеграф, у которого сидел телеграфист – в то время это было как сейчас айтишник. А узел связи, с которого можно было связаться с каждой станцией – находился в Министерстве путей сообщения

Бубликов вытребовал в Думе мандат комиссара МПС, приехал в министерство и разослал такую телеграмму

«…Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы, взяв в свои руки оборудование новой власти, обращается к вам от имени отечества…»

И страна узнала о революции.

Заодно Бубликов приказал остановить царский поезд, вышедший из Ставки в Царское Село, что во многом и определило развитие событий.

(При новой власти Бубликов карьеры не сделал. Остался без должностей, и в сентябре 1917 уехал из России)” (тг-канал Деньги и песец)