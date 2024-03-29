Платье с вырезом бардо и асимметричными рукавами или брюки с цветочным принтом: трендовые образы на лето

Несмотря на то что сейчас все еще весна, но все же стоит подумать о составлении модных и стильных образов на лето, чтобы в новом сезоне выглядеть привлекательно. В этом году в тренде множество самых различных вещей, с помощью которых можно выглядеть женственно и при этом чувствовать себя комфортно. Вот некоторые стильные образы, которые точно следует взять себе на вооружение.

Платье с вырезом бардо

Вырез бардо, который покорил модниц еще зимой, все еще продолжает оставаться актуальным. Эта модная тенденция никуда не исчезнет и летом. Огромной популярностью будут пользоваться асимметричные рукава или наряды без бретелек, которые оставляют плечи и ключицы открытыми.

Такие платья выглядят роскошно, эффектно и очень чувственно. Для романтического ужина идеально подойдет платье средней длины с рукавами-фонариками и драпированным лифом. Кроме того, можно выбрать для себя стильный топ с вырезом бардо. Такую одежду можно комбинировать как со штанами, так и с юбками или же шортами.

Вертикальные полосы

Летом принт полоска станет одним из самых основных, именно поэтому стоит сделать выбор в пользу таких нарядов. Отличным вариантом станет классическая рубашка оверсайз с принтом полоска, которую можно носить вместе с джинсами или же как мини-платье на пляже.

Вертикальные полосы в этом летнем сезоне также можно будет увидеть на юбках, брюках и даже куртках. На лето стоит выбирать максимально удобную одежду, в которой можно будет чувствовать себя очень комфортно.

Цветочные узоры

Наряду с полосками цветы также будут пользоваться огромной популярностью этим летом. В таком случае стоит выбирать принт с максимально крупными цветами. Это позволит сделать основной акцент на выбранном узоре. Этот принт лучше всего сочетать вместе с базовыми оттенками нарядов. Это поможет сделать создаваемый образ действительно фантастическим.

Летом интересно будут смотреться расклешенные штаны с цветочным принтом, выполненные в оранжевых, розовых тонах и оттенке фуксии.

Леопардовый принт

Этим летом животные узоры снова будут доминировать и оставаться самым настоящим трендом. Леопардовый принт не будет ограничиваться только лишь модными брюками. Также в тренде будут купальники с таким узором и многие другие предметы гардероба.

В купальнике с леопардовым принтом можно будет выглядеть действительно потрясающе. Такой наряд поможет привлечь внимание на пляже.

Микрошорты

Многие бренды на лето предлагают модницам слишком короткие шорты. Такой наряд выглядит несколько провокационно, поэтому отлично подходит для смелых девушек, которые не боятся рисковать.

Микрошорты помогают продемонстрировать ноги. Это одежда, которая отлично подходит для пляжа, но также ее можно носить просто на прогулку. Отлично будут смотреться микрошорты в сочетании с модным топом и удлиненным кардиганом. Благодаря широкому разнообразию представленных моделей можно достаточно просто выбрать желаемый вариант.

Штаны с высокой посадкой

На протяжении длительного времени большой популярностью пользовалась очень низкая посадка. Однако теперь ей на смену пришла достаточно высокая посадка.

Многие бренды представили брюки на лето, пояс которых закрывает пупок и даже расположен выше пупка. Стоит выбирать для себя максимально широкие модели нарядов, чтобы придать образу непринужденность.

Красиво смотрятся такие штаны в сочетании с укороченным топом. Это помогает сделать создаваемый образ эффектным и достаточно ярким и стильным.

Выбирая такие наряды на лето, можно быть точно уверенным в том, что вы не останетесь незамеченными. Кроме того, это поможет продемонстрировать индивидуальность.