Беглов убедил пассажиров и экипаж поезда Москва-Адлер изменить маршрут и поехать в Петербург

Утром 29 марта на Витебский вокзал Санкт-Петербурга прибыл поезд, который накануне выехал из Москвы в Адлер.

Дежурному по станции машинист сообщил, что через час после отъезда к нему обратился губернатор Северной столицы Александр Беглов с просьбой пригласить пассажиров на творческий вечер в вагон-ресторан.

– Александр Дмитриевич пояснил, что хочет поведать гражданам о достопримечательностях Петербурга, а также провести мастер-класс по приготовлению ленинградского рассольника и блюд из корюшки. Учитывая статус Беглова, я выполнил его просьбу и обратился по громкой связи к пассажирам, – рассказал машинист журналистам.

Вагон-ресторан не мог вместить всех желающих, поэтому губернатору пришло 8 раз повторять свой рассказ об истории Северной столицы и угощать граждан собственноручно приготовленным супом. Через 4 часа к начальнику поезда обратился представитель инициативной группы пассажиров с петицией о смене маршрута — яркая речь Беглова произвела неизгладимое впечатление на абсолютно всех путешественников и они единогласно приняли решение незамедлительно отправиться в город на Неве.

– Учитывая ситуацию, экипаж поезда принял решение удовлетворить ходатайство граждан и состав был перенаправлен в Санкт-Петербург, – сказал официальный представитель РЖД на экстренной пресс-конференции.

По информации «Фонтанки.ру», всех пассажиров уже разместили в гостиницах и в настоящее время они осматривают достопримечательности Северной столицы по маршруту, разработанному лично Бегловым.

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